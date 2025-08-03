В стене маяка в Тасмании нашли бутылку с посланием, пролежавшую там более 120 лет
В Тасмании нашли бутылку с посланием, пролежавшую в стене маяка 122 года, сообщает The Guardian.
Редкую находку сделал художник Берфорд во время планового обслуживания маяка Кейп-Бруни. Работая в верхнем помещении, где находятся линза и механизм маяка, он заметил блеск в полости стены. Достав предмет, мужчина обнаружил бутылку, закупоренную пробкой и покрытую битумом, внутри которой оказалось послание.
Художник передал находку в Тасманийский музей, где реставраторы аккуратно извлекли записку. На её расшифровку ушло несколько дней.
Как выяснилось, послание подробно описывало работы по модернизации маяка, проведённые в 1903 году.
В ближайшее время исторический артефакт планируют представить широкой публике.
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