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В стене маяка в Тасмании нашли бутылку с посланием, пролежавшую там более 120 лет

В Тасмании в стене маяка нашли бутылку с посланием, которому 122 года
Фото: Istock/THP Creative

В Тасмании нашли бутылку с посланием, пролежавшую в стене маяка 122 года, сообщает The Guardian.



Редкую находку сделал художник Берфорд во время планового обслуживания маяка Кейп-Бруни. Работая в верхнем помещении, где находятся линза и механизм маяка, он заметил блеск в полости стены. Достав предмет, мужчина обнаружил бутылку, закупоренную пробкой и покрытую битумом, внутри которой оказалось послание.

Художник передал находку в Тасманийский музей, где реставраторы аккуратно извлекли записку. На её расшифровку ушло несколько дней.

Как выяснилось, послание подробно описывало работы по модернизации маяка, проведённые в 1903 году.

В ближайшее время исторический артефакт планируют представить широкой публике.

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