Житель Северо-Курильска нашёл изолятор 1952 года и «невозможную» рыбу

01 августа 2025, 00:28

Цунами на Парамушире выбросило на берег артефакты прошлого

МЧС России (Фото: https://mchs.gov.ru/)

Мощное цунами, обрушившееся на остров Парамушир после землетрясения магнитудой 8,7, выбросило на берег тонны рыбы и уникальные советские артефакты, включая изолятор для проводов, предположительно унесённый морем во время катастрофы 1952 года.