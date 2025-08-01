Житель Северо-Курильска нашёл изолятор 1952 года и «невозможную» рыбу
Мощное цунами, обрушившееся на остров Парамушир после землетрясения магнитудой 8,7, выбросило на берег тонны рыбы и уникальные советские артефакты, включая изолятор для проводов, предположительно унесённый морем во время катастрофы 1952 года.
Житель Северо-Курильска Сергей Лакомов обнаружил на побережье изолятор 1950-х годов со стёртой маркировкой. Мужчина рассказал РИА Новости, что, возможно, его смыло цунами 72 года назад, а теперь море вернуло реликвию.
Среди других находок — сотни экземпляров камбалы, пропитанных запахом топлива из-за близости рыбзавода, и глубоководная песчанка в 300 метрах от пролива, хотя волна дошла лишь до 200 метров.
Землетрясение 30 июля вызвало волны высотой до 2 метров, введя район в режим ЧС: приостановлена работа порта, отменены авиарейсы из-за риска затопления ВПП. Учёные ИВиС ДВО РАН прогнозируют афтершоки ещё несколько месяцев и напоминают, что в 1952 году цунами уничтожило старый Северо-Курильск, унеся 2 336 жизней.
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