У Крымского моста образовалась рекордная 30-километровая пробка
У Крымского моста образовалась гигантская пробка длиной 30 километров, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, это новый рекорд по протяженности затора на этом участке. Ожидание на ручной досмотр сейчас занимает около четырёх часов, а на проверку сканером — до семи.
Для рейсовых автобусов очередь короче, но и им приходится ждать не менее двух часов.
Mash уточняет, что подобной пробки со стороны Тамани не фиксировали с 2022 года. Со стороны Керчи ситуация остаётся спокойной.
Предыдущий рекорд был установлен в июле — тогда затор достигал 22 километров, а в прошлом году максимальная длина летней пробки составляла 17 километров.
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