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У Крымского моста образовалась рекордная 30-километровая пробка

У Крымского моста зафиксировали рекордную пробку протяжённостью 30 км
Фото: Istock/chris-mueller

У Крымского моста образовалась гигантская пробка длиной 30 километров, сообщает Telegram-канал Mash.



По данным источника, это новый рекорд по протяженности затора на этом участке. Ожидание на ручной досмотр сейчас занимает около четырёх часов, а на проверку сканером — до семи.

Для рейсовых автобусов очередь короче, но и им приходится ждать не менее двух часов.

Mash уточняет, что подобной пробки со стороны Тамани не фиксировали с 2022 года. Со стороны Керчи ситуация остаётся спокойной.

Предыдущий рекорд был установлен в июле — тогда затор достигал 22 километров, а в прошлом году максимальная длина летней пробки составляла 17 километров.

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