В столице начали продавать фирменное мороженое «Москва»
В столице поступило в продажу фирменное мороженое «Москва». Его можно купить в парках и других туристических местах города. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.
По данным Агентства городских новостей «Москва», такое мороженое появилось в рамках развития городских коллабораций, которые объединяют узнаваемые символы столицы, традиции и яркие впечатления от путешествий по городу.
«Линейка включает самый популярный вкус — классический пломбир по уникальному рецепту. В ближайшее время ассортимент пополнится новинками, среди которых шоколадное мороженое, крем-брюле, пломбир с клубничным вареньем, а также с шоколадной крошкой», — отметили в ведомстве.
При этом врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова в беседе с RT рассказала, что мороженое можно употреблять при боли в горле, более того, лакомство может снизить неприятные ощущения при глотании.
«Если после мороженого становится легче, отказываться от него не нужно. При этом лучше выбирать мягкий продукт без твердых добавок, которые могут дополнительно раздражать чувствительное горло», — добавила специалист.
Она подчеркнула, что мороженое не лечит ангину и не уничтожает вирусы и бактерии. Оно лишь способно ненадолго уменьшить боль. Тем не менее доказательств вреда мороженого при течении инфекции тоже нет, заключила Азизова.