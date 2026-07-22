В столице начали продавать фирменное мороженое «Москва»

22 июля 2026, 15:04

Фото: iStock/Bobex-73

В столице поступило в продажу фирменное мороженое «Москва». Его можно купить в парках и других туристических местах города. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.





По данным Агентства городских новостей «Москва», такое мороженое появилось в рамках развития городских коллабораций, которые объединяют узнаваемые символы столицы, традиции и яркие впечатления от путешествий по городу.





«Линейка включает самый популярный вкус — классический пломбир по уникальному рецепту. В ближайшее время ассортимент пополнится новинками, среди которых шоколадное мороженое, крем-брюле, пломбир с клубничным вареньем, а также с шоколадной крошкой», — отметили в ведомстве.

«Если после мороженого становится легче, отказываться от него не нужно. При этом лучше выбирать мягкий продукт без твердых добавок, которые могут дополнительно раздражать чувствительное горло», — добавила специалист.