Врач раскрыл, сколько раз в неделю можно есть мороженое
Диетолог Поляков: Взрослым не рекомендуется злоупотреблять мороженым
Взрослым людям не стоит есть мороженое чаще одного раза в неделю. Такой совет дал врач-диетолог Антон Поляков.
Он пояснил, что с возрастом проявляется недостаток количества лактазы, необходимой для расщепления молочного сахара — лактозы. В этой связи мороженое нормально не усваивается и провоцирует раздражение желудочно-кишечного тракта. Также лакомство опасно употреблять страдающим некоторыми хроническими заболеваниями.
«Людям, имеющим нарушения углеводного обмена, естественно, не надо употреблять мороженое. Это касается тех, у кого инсулинорезистентность, сахарный диабет первого или второго типа. Также людям с лактазной недостаточностью, заболеваниями ЖКТ и, конечно же, с ожирением», — уточнил Поляков в разговоре с изданием «Абзац».
Так, по его словам, даже здоровому взрослому человеку стоит есть мороженое не чаще одного раза в неделю. Такая же норма и у детей, заключил врач.
В свою очередь, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в беседе с Москвой 24 заявила, что из-за мороженого нельзя заболеть ангиной, но можно испортить зубную эмаль из-за низкой температуры и высокого содержания сахара.
«А если есть мороженое быстро и в жару, то возникает так называемый термический шок. Эмаль и дентин сокращаются и расширяются с разной скоростью, что может привести к микротрещинам», — рассказала эксперт.
Кроме того, она посоветовала запить мороженое водой, чтобы смыть остатки сахара со слизистой ротовой полости и зубов. Однако нельзя это делать с помощью горячих напитков во избежание возникновения микротрещин эмали и спазма пищевода. В качестве альтернативы мороженому Игнатикова порекомендовала попробовать замороженный банан с клубникой и ложкой греческого йогурта.