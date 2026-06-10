Врач раскрыл, сколько раз в неделю можно есть мороженое

10 июня 2026, 12:06

Диетолог Поляков: Взрослым не рекомендуется злоупотреблять мороженым

Фото: iStock/VeselovaElena

Взрослым людям не стоит есть мороженое чаще одного раза в неделю. Такой совет дал врач-диетолог Антон Поляков.





Он пояснил, что с возрастом проявляется недостаток количества лактазы, необходимой для расщепления молочного сахара — лактозы. В этой связи мороженое нормально не усваивается и провоцирует раздражение желудочно-кишечного тракта. Также лакомство опасно употреблять страдающим некоторыми хроническими заболеваниями.





«Людям, имеющим нарушения углеводного обмена, естественно, не надо употреблять мороженое. Это касается тех, у кого инсулинорезистентность, сахарный диабет первого или второго типа. Также людям с лактазной недостаточностью, заболеваниями ЖКТ и, конечно же, с ожирением», — уточнил Поляков в разговоре с изданием «Абзац».

«А если есть мороженое быстро и в жару, то возникает так называемый термический шок. Эмаль и дентин сокращаются и расширяются с разной скоростью, что может привести к микротрещинам», — рассказала эксперт.