Диетолог объяснила, кому нельзя есть мороженое
Мороженое противопоказано людям с аллергией на молочный белок. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Эксперт добавила, что тем, кто страдает ожирением или сахарным диабетом, стоит максимально ограничить потребление сладкого холодного лакомства. А при непереносимости лактозы правильнее всего будет выбирать десерты без этого компонента. В любом случае, по словам врача, при покупке мороженого предпочтение лучше отдавать продукту с коротким составом (молоко, сливки и сахар).
Ранее эндокринолог-трихолог Владислав Ткачев рассказал о причинах и видах выпадения волос. Он пояснил, что проблему не всегда можно заметить после серьезного стресса или болезни — иногда её отсрочка достигает трёх месяцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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