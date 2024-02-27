В «Столото» опровергли данные о выезде за рубеж семьи, выигравшей миллиард

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Пресс-служба «Столото», которая является пресс-агентом победителей новогоднего тиража «Русского лото», опровергла информацию о том, что семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года в лотерею 1 миллиард рублей, покинула Российскую Федерацию.
«Победители не собираются покидать Российскую Федерацию», — цитирует пресс-службу РИА Новости.В понедельник несколько Telegram-каналов сообщили, ссылаясь на анонимный источник, что выигравшие продали квартиру и уехали за рубеж. Однако, по данным пресс-службы, Юрий и Светлана Семеновы не планируют покидать страну.
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