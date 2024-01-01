В Петербург стало приезжать больше российских туристов с высоким доходом

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Число приезжающих в 2023 году в Санкт-Петербург из российских регионов граждан с доходом более 100 тысяч рублей составила почти 12 процентов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Большую часть гостей города из России составляют по-прежнему имеющие доход около 40 тысяч рублей, при этом их доля в свою очередь снизилась на пять процентов, по сравнению с прошлым годом», — приводит «Петербургский дневник» данные Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.Отмечается, что самая большая разница касается потоков граждан России с доходом порядка двадцати тысяч рублей. По информации издания, за несколько лет он уменьшился практически на двадцать процентов.
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Екатерина Коршунова