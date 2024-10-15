В ступил в силу приговор украинскому активисту за призывы калечить пленных РФ

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Приговор для украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко* вступил в законную силу. Об этом пишет ТАСС.
«Приговор обжалован не был в установленный законом срок, поэтому решение суда вступило в силу», — говорится в сообщении.
Друзенко* является основателем первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова, где оказывалась помощь украинским военным, пострадавшим в Донбассе. Он открыто призывал подчиненных к насилию в отношении российских бойцов, которые попадали в плен к ВСУ. Позже он пояснил, что им двигали эмоции, и извинился.
В июне текущего года Басманный суд приговорил Друзенко к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима заочно.
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* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Элина Позднякова