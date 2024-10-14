Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом

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Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выражалось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Об этом сообщает РАПСИ.
Уточняется, что экс-судья состояла в близких отношениях с одним из адвокатов и даже проживала с ним. В рекламных целях она передавала его контактные данные потенциальным клиентам.
Также Хиталенко провела у себя дома консультацию, во время которой она и адвокат разъяснили клиентке некоторые правовые вопросы. Еще одним зафиксированным нарушением стал разговор бывшей судьи с использованием нецензурных выражений.
Квалификационная коллегия и Верховный суд решили, что все вышеперечисленное нарушает требования Закона о статусе судей и Кодекс судейской этики.
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Также Хиталенко провела у себя дома консультацию, во время которой она и адвокат разъяснили клиентке некоторые правовые вопросы. Еще одним зафиксированным нарушением стал разговор бывшей судьи с использованием нецензурных выражений.
Квалификационная коллегия и Верховный суд решили, что все вышеперечисленное нарушает требования Закона о статусе судей и Кодекс судейской этики.
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Екатерина Коршунова