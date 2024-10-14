Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ

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Мурманский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 24-летнего местного жителя за отправку Службе безопасности Украины голосовых сообщений и фотографий, компрометирующих российскую армию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно данным следствия, в период с 2022 по 2023 год мужчина отправил СБУ голосовое сообщение, а также фотокопии документов о деятельности военного комиссариата Мурманской области. Спустя некоторое время первое сообщение было опубликовано в интернете.
Жителя Мурманска осудили по статье о государственной измене.
Ранее сообщалось, что учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения за перевод средств ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Жителя Мурманска осудили по статье о государственной измене.
Ранее сообщалось, что учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения за перевод средств ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова