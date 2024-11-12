В Ступине в этом году обеспечат жильём 19 детей-сирот

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
19 детей-сирот из городского округа Ступино получат собственное жильё в текущем году, по правилам региона, ребятам могут предоставить квартиру или жилищный сертификат на её приобретение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Согласно плану, в 2024 году в округе Ступино жильём будут обеспечены 19 детей-сирот. На данный момент выдано десять жилищных сертификатов, до конца года программу по обеспечению ребят благоустроенными квартирами выполнят в полном объёме», — говорится в сообщении.В администрации также отметили, что в 2025 году собственные квартиры должны будут получить 16 детей-сирот из Ступина.
Всего в Московской области в текущем году жильём обеспечат около тысячи детей-сирот.
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