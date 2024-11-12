Ремонт городского бассейна в Ступине завершат до конца года

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Ремонтные работы проводятся в Ступинского городском бассейне, их ход проверил глава округа Сергей Мужальских в рамках выездного стройчаса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Работы идут. Были определенные трудности и проблемы, которые мы с подрядчиками решили. К концу этого года планируем завершить все работы», — сказал Сергей Мужальских.В настоящее время готовность объекта составляет около 98%. В бассейне продолжается монтаж стеновых панелей, а также укладка паркета в трёх залах. Кроме того, рабочие отлаживают функционирование инженерных сетей.
Завершается благоустройство прилегающей территории — созданы асфальтовые дорожки, уложена брусчатка, заканчивается устройство отмостки. У здания установлено освещение и видеокамеры, подключённые к системе «Безопасный регион».
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