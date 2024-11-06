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В ступинской школе запустили образовательные программы от Физтеха

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В школе №9 городского округа Ступино стартовали образовательные программы для старшеклассников по программе «Наука в регионы» от Фонда развития Физтех-школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ступино – один из ведущих промышленных округов Подмосковья. Будущее наших предприятий зависит от выпускников школ. Стартующие образовательные интенсивы – первый шаг в поддержке талантливых учеников. Желаю сдать экзамены на высокие баллы, получить высшее образование, возвращаться и работать на благо ступинской земли», – сказал, обращаясь с приветственным словом, руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.
В новом образовательном проекте участвуют 60 школьников городского округа. Это три учебные группы по математике, физике и химии. Занятия будут проходить по выходным в офлайн- и онлайн-форматах.



Ребятам рассказали, что их ждёт на интенсивах, а также о перспективах трудоустройства. Выездные интенсивы направлены на повышение уровня образования выпускников по точному, техническому и естественно-научному направлениям.

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В Подмосковье упростили подачу заявок на соцгазификацию для участников СВО
06 ноября 2024, 10:39

Фото: iStock/simpson

Подать заявление на заключение договора на газификацию в Московской области на льготных условиях участники специальной военной операции и члены их семей теперь могут в онлайн-режиме — через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей. В нашем регионе доступны 19 мер поддержки, одной из которых является социальная газификация. Мы упростили получение этой льготы: оформить заявление участник СВО или его близкий родственник смогут онлайн, не выходя из дома», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Для подачи заявки пользователь должен авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

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В деревне под Волоколамском по просьбе жителей появилась детская площадка
06 ноября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В деревне Владычина по просьбе жителей установили детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Жители обратились в администрацию в прошлом году. Сейчас на ранее пустовавшем участке недалеко от братской могилы советских воинов построили яркий многофункциональный комплекс. Место, где будет установлена площадка, выбирали сами жители.
«Приятно получать от жителей обратную связь. Снова встретились с волоколамцами, чтобы оценить выполненные работы. Родители рассказали, что вся деревня рада игровой площадке. Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым, поскольку имеются спортивные элементы и для них», – рассказала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
Строители уложили на площадке безопасное покрытие на основе резиновой крошки. Площадку оснастили яркими игровыми и спортивными элементами – горками, каруселями, качелями и другим оборудованием. Рядом установили песочницу. В этом году в городском округе появилось ещё пять новых детских площадок: две – в селе Шестаково, остальные – в посёлке Чисмена, селе Яропольце и в городе Волоколамске.

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На Международный форум «Экология будущего» открылась регистрация участников
06 ноября 2024, 10:20

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Открыта регистрация участников Международного форума «Экология будущего», приуроченного к столетию Всероссийского общества охраны природы (ВООП) , сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
По словам организаторов, форум станет платформой для обсуждения основных экологических проблем, определения приоритетов государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования и создания условий для открытого диалога между правительством, обществом и бизнесом. В нём могут принять участие профессиональные экологи, общественные деятели, члены природоохранных организаций, школьники и студенты.

Мероприятие состоится 30 ноября в кластере «Ломоносов».

Всероссийское общество охраны природы было основано в 1924 году. Оно объединяет экологов, учёных и активистов, которые вносят свой вклад в охрану окружающей среды. Это старейшая и самая крупная экологическая организация в России, насчитывающая более 2 миллионов членов и около 15 тысяч первичных подразделений.

В рамках форума пройдут пленарные заседания, панельные дискуссии, программы для детей и молодёжи, экологические викторины и многое другое.

Регистрация доступна на сайте.

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В микрорайоне Кашира-2 после аварии на теплотрассе восстановили работу котельной
06 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto / oksana fedina

Вечером 5 ноября в службу ЕДДС поступило сообщение о прекращении подачи горячей воды и тепла в микрорайоне Кашира-2 из-за аварии на теплотрассе по адресу: улица Металлистов, дом 10. Это привело к остановке работы котельной, и весь район остался без отопления, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Специалисты «Теплосети» проводили аварийно-восстановительные работы возле дома №10 на улице Металлистов. В это время были временно прекращены поставки тепла и горячей воды по адресам: улица Металлистов, дом 10, несколько частных домов и детский сад номер 10. Работники аварийной службы устраняли утечку.

Ночью 6 ноября котельная была запущена, и подача тепла и горячей воды возобновилась для жителей микрорайона Кашира-2.

Стоит отметить, что в районе работает горячая линия по вопросам подачи горячей воды и отопления.

Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8 (495) 487-40-00.

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#горячая вода
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Глава Ступина Мужальских проверил ход строительства школы в квартале «Надежда»
06 ноября 2024, 09:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в квартале «Надежда» в Ступине, ход строительства проверил глава городского округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 77%. В здании завершается обустройство фасада, монтаж инженерных систем и отделка помещений. Ведётся также благоустройство пришкольной территории: так укладывают асфальтовые дорожки, устанавливают спортивные площадки и пр. Всего в работах задействовано около 70 человек, используется одиннадцать единиц техники», — говорится в сообщении.
Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в 2025 году. Согласно проекту, площадь здания составляет 11 тысяч квадратных метров. Для младшеклассников и учеников основной школы предусмотрены разные входы. В школе будут универсальные кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр и столовая с кухней.

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В Московской области готовятся к Синичкину Дню
06 ноября 2024, 09:46

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Московская область стала одной из первых участниц исследовательской программы Союза охраны птиц России под названием «Русская зима», сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Традиционно мероприятие начинается 12 ноября, в Синичкин День — экологическое событие, во время которого люди готовятся к встрече зимующих птиц, таких как синицы, щеглы, снегири, сойки, чечётки, свиристели и другие. С этого момента и до конца зимы любители и профессионалы со всех уголков страны наблюдают за птицами и делятся своими наблюдениями.

Основная платформа для размещения информации — это ресурс iNaturalist.org.

Наблюдения за птицами можно начать без ожидания Синичкиного праздника. Несколько регионов России уже присоединились к акции. Был создан общий проект конкурса «Русская зима 2024–2025».

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 6 ноября составила четыре балла
06 ноября 2024, 09:35

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 6 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Ярославское, Пятницкое, Щёлковское, Волоколамское, Носовихинское, Рублёво-Успенское, Каширское, Можайское, Варшавское, Минское, Боровское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали один миллион автомобилей, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В России хотят ужесточить торговлю запчастями из-за обилия подделок
06 ноября 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Ensup

В России планируется ужесточение правил торговли автомобильными маслами и запчастями. Уровень подделок среди некоторых известных импортных брендов уже превысил 50%.
Контрафактную продукцию предлагается блокировать на кассах непосредственно в момент продажи, передают «Известия». Кроме того, на все виды технических жидкостей и деталей автомобилей будет распространяться обязательная маркировка. Совет Федерации направил соответствующую инициативу в правительство и отдельно — в министерство промышленности и торговли РФ. Эксперты и парламентарии считают, что такой шаг поможет сделать прозрачным рынок автомобильных компонентов.

В документе предлагается подключить автомобильную продукцию (запчасти) и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. Отсутствие информации о товаре и его происхождении в этой системе может стать основанием для запрета его продажи.

Рассматривается также возможность запуска реестра добросовестных импортёров, соблюдающих все установленные требования, причём как в отношении потребителей, так и в отношении государства.

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#рф
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В Госдуме оценили вероятность появления в России десятитысячной купюры
Депутат Аксаков: актуальности в печати десятитысячной купюры в РФ сейчас нет
06 ноября 2024, 08:58

Фото: iStock/Elena Chelysheva

На сегодняшний день актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, пятитысячная купюра вполне удовлетворяет россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, его слова передает РИА Новости.
«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население», — заявил Аксаков.

По его словам, почти 90% платежей россияне совершают с помощью платежных карт, а наличными многие и вовсе не пользуются. Депутат отметил, что спрос на наличные в РФ падает, однако государство никогда не откажется от печати денег.

При этом Аксаков добавил, что число обновленных пятитысячных купюр будет постепенно расти до конца текущего года.

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