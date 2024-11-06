В ступинской школе запустили образовательные программы от Физтеха

Вечером 5 ноября в службу ЕДДС поступило сообщение о прекращении подачи горячей воды и тепла в микрорайоне Кашира-2 из-за аварии на теплотрассе по адресу: улица Металлистов, дом 10. Это привело к остановке работы котельной, и весь район остался без отопления, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.