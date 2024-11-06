В ступинской школе запустили образовательные программы от Физтеха

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В школе №9 городского округа Ступино стартовали образовательные программы для старшеклассников по программе «Наука в регионы» от Фонда развития Физтех-школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ступино – один из ведущих промышленных округов Подмосковья. Будущее наших предприятий зависит от выпускников школ. Стартующие образовательные интенсивы – первый шаг в поддержке талантливых учеников. Желаю сдать экзамены на высокие баллы, получить высшее образование, возвращаться и работать на благо ступинской земли», – сказал, обращаясь с приветственным словом, руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.В новом образовательном проекте участвуют 60 школьников городского округа. Это три учебные группы по математике, физике и химии. Занятия будут проходить по выходным в офлайн- и онлайн-форматах.
Ребятам рассказали, что их ждёт на интенсивах, а также о перспективах трудоустройства. Выездные интенсивы направлены на повышение уровня образования выпускников по точному, техническому и естественно-научному направлениям.
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Лора Луганская