В городском округе Ступино рассказали о готовности коммунальных служб к работе зимой

«В ходе встречи пообщались на различные темы. Мы со своей стороны всегда готовы оказать необходимую помощь», — сообщил Аубакиров.

После завершения учебы в 2022 году, Павел Шкляев подписал контракт с Министерством Обороны Российской Федерации в Удмуртии и служил военным разведчиком. Он погиб под Авдеевкой 18 ноября 2023 года в возрасте 22 лет.



За проявленное мужество, храбрость и самоотверженность ему посмертно была вручена награда — Орден Мужества.







«От всего сердца выражаю благодарность Людмиле Аркадьевне, которая вырастила настоящего героя. Память о наших бойцах, таких как Павел, всегда будет в людских сердцах и останется для нас примером мужества, чести, героизма и любви к Родине. Вечная память нашему земляку», — сказал глава Жуковского.







