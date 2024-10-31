В городском округе Ступино рассказали о готовности коммунальных служб к работе зимой

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва рассмотрели готовность коммунальных служб к работе в зимний период, сообщает пресс-служба городского округа Ступино.
«В округе необходимый инвентарь и техника находятся в исправном состоянии», — сообщил руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.
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Дайана Хусинова