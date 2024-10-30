В Ступино торжественно вручили паспорта 18 молодым жителям округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил молодых жителей Ступино с важным событием — вручением паспортов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
«Мы живем в городе трудовой доблести. Во время войны наши жители трудились под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы!". Благодаря трудовому и ратному подвигу ступинцев Ступино присвоено высокое почетное звание. Нам необходимо помнить об этом и приумножать славу первостроителей города», — подчеркнул Мужальских.Глава городского округа сообщил о строительстве и открытии новых школ, ремонте социальных объектов, благоустройстве общественных пространств и прокладке дорог. Он также отметил, что муниципалитет уделяет особое внимание поддержке промышленного сектора экономики.
Сергей Мужальских пожелал молодым людям получить качественное образование по выбранной специальности и продолжить свою карьеру в нашем городе.
«Поздравляю вас и ваших родных с получение паспорта гражданина Российской Федерации! Желаю ставить перед собой цели и достигать их!» — сказал Мужальских.
Руководитель муниципалитета вручил 18 девушкам и юношам паспорта, цветы и сувениры.
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