В Свердловской области раскрыли убийство маленькой девочки 25-летней давности
Дело о пропавшей девочке из Кузнецовского раскрыли спустя четверть века
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, совершённом более 20 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство URA.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По данным издания, преступление было совершено в 1999 году в посёлке Кузнецовский Талицкого района. Ребёнок пропал без вести после того, как вышел из дома.
«Тогда девочка вышла из дома и просто исчезла. Следователи подняли дело из архива и, используя современные технологии, раскрыли его», — сказал собеседник агентства.В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Его личность и подробные детали мотивов преступления в интересах следствия не разглашаются. Официальные правоохранительные органы не комментируют задержание, так как расследование находится в активной стадии.
