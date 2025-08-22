В Свердловской области раскрыли убийство маленькой девочки 25-летней давности

22 августа 2025, 12:12

Дело о пропавшей девочке из Кузнецовского раскрыли спустя четверть века

Фото: Istock/PongMoji

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, совершённом более 20 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство URA.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.





По данным издания, преступление было совершено в 1999 году в посёлке Кузнецовский Талицкого района. Ребёнок пропал без вести после того, как вышел из дома.

«Тогда девочка вышла из дома и просто исчезла. Следователи подняли дело из архива и, используя современные технологии, раскрыли его», — сказал собеседник агентства.