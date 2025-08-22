Полиция Ростовской области выступила за новые ограничения для мигрантов

22 августа 2025, 11:30

В Ростовской области налоговый взнос для мигрантов могут увеличить на 50%

Фото: Istock/AndreyPopov

Ростовское управление МВД выступило с инициативой по внесению изменений в порядок трудоустройства иностранных граждан в регионе. С соответствующими предложениями ведомство обратилось к врио губернатора Юрию Слюсарю.