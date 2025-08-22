Полиция Ростовской области выступила за новые ограничения для мигрантов
Ростовское управление МВД выступило с инициативой по внесению изменений в порядок трудоустройства иностранных граждан в регионе. С соответствующими предложениями ведомство обратилось к врио губернатора Юрию Слюсарю.
По информации врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области Виктории Григорьевой, одно из предложений касается расширения перечня сфер деятельности, доступных для мигрантов. Полиция считает необходимым ввести ограничения на их работу в сухопутном и трубопроводном транспорте, а также в почтовой и курьерской службах.
Параллельно инициаторы предлагают увеличить налоговый взнос для мигрантов с 6 до 9 тыс. рублей, чтобы пополнить бюджет и привлечь более квалифицированных работников. В настоящее время в регионе уже действуют ограничения на работу мигрантов в фитнес-клубах и в сферах, связанных с драгоценными металлами.
