В Свердловской области зафиксирована вспышка сифилиса среди мигрантов

Фото: istockphoto/Kitsawet Saethao
В Свердловской области зафиксировали вспышку сифилиса среди иностранных граждан, работающих по трудовым патентам. За восемь месяцев 2024 года выявлен 151 случай заболевания.
На рост заболеваемости этой болезнью обратил внимание кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН, бывший главный врач областного кожно-венерического диспансера Николай Струин. Его слова приводит сетевое издание «ЕАН». Если за первые три месяца текущего года в Свердловской области было зафиксировано 42 случая сифилиса, то за полгода — уже 78 случаев, а за восемь месяцев — 151 случай.
По словам Струина, это на 11,1% больше, чем за весь 2023 год. За июль-август количество заболевших иностранцев увеличилось вдвое по сравнению с показателями первого полугодия прошлого года.
По мнению специалиста, эти цифры могут быть даже заниженными, так как многие мигранты проходят обследования в частных клиниках, данные откуда не всегда попадают в официальную статистику.
Читайте также:
Подмосковный венеролог Ситюков рассказал, как избежать половых инфекций
Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов
Сифилис обнаружили в челябинском детском саду
По словам Струина, это на 11,1% больше, чем за весь 2023 год. За июль-август количество заболевших иностранцев увеличилось вдвое по сравнению с показателями первого полугодия прошлого года.
По мнению специалиста, эти цифры могут быть даже заниженными, так как многие мигранты проходят обследования в частных клиниках, данные откуда не всегда попадают в официальную статистику.
Читайте также:
Подмосковный венеролог Ситюков рассказал, как избежать половых инфекций
Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов
Сифилис обнаружили в челябинском детском саду
Александр Бойцов