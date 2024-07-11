Подмосковный венеролог Ситюков рассказал, как избежать половых инфекций

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Инфекции, передающиеся половым путём, - одна из главных причин бесплодия и сексуальных нарушений у мужчин и женщин.
Об этом предупредил врач-венеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юрий Ситюков.
Эти инфекции передаются в основном при половом контакте с партнёром, который может быть инфицированным. К ним относятся сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, микоплазмоз и уреплазмоз. Условно к подобным инфекциям можно отнести чесотку и лобковый педикулёз.
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Эти инфекции передаются в основном при половом контакте с партнёром, который может быть инфицированным. К ним относятся сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, микоплазмоз и уреплазмоз. Условно к подобным инфекциям можно отнести чесотку и лобковый педикулёз.
«Не стоит недооценивать опасность ИППП. Если одни могут вызывать лишь дискомфорт, то другие способны привести к серьёзным последствиям, вплоть до бесплодия», – отметил Ситюков.Чтобы обезопасить себя, важно следовать правилам безопасного секса.
«Для этого необходимо использовать барьерные контрацептивы при каждом половом контакте, независимо от его типа. Для дополнительной защиты можно пользоваться средствами с бактерицидным действием, например, свечами, гелями или кремами», – посоветовал специалист.По словам Ситюкова, самый надёжный способ избежать ИППП – моногамные отношения с проверенным здоровым партнёром. Если же было несколько половых партнеров, рекомендуется пройти обследование в удобном филиале Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Это поможет вовремя выявить возможное заболевание и начать лечение.
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Лора Луганская