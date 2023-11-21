«В тайне от потерпевших»: за что виновную в гибели 60 человек в ТРЦ выпустили из колонии

Приговоренная к 13,5 годам заключения по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, освобождена от отбывания наказания. Редакция «Радио 1» расскажет, почему обвиняемую в гибели 60-ти человек выпустили на свободу, и кто еще из фигурантов уголовного дела избежал половины срока.