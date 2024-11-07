В Тамбовской области проведут слёт молодых добровольцев

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Окружной молодёжный «Добро.Слёт — 2024» будет проходить на базе отдыха «Галдым» в Тамбовской области с 25 по 28 ноября, участие в нём примут жители разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет, активно участвующие в добровольческой деятельности, сообщает пресс-служба департамента молодёжной политики правительства Тамбовской области.
«Целью слёта является выявление и поддержка лидеров социальных изменений из числа представителей Ресурсных центров по развитию добровольчества, формирование компетенций в сфере развития добровольчества, а также обмен лучшими практиками в этой области», — говорится в сообщении.«Добро.Слёт» организует Дом молодёжи Тамбовской области при поддержке департамента молодёжной политики регионального правительства.
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