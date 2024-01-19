В Татарстане произошло массовое ДТП с 50 автомобилями

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Причиной массового столкновения машин стали неблагоприятные погодные условия.
Ранее сообщалось, что 8 января на платной трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, произошло массовое ДТП. Число машин тогда также практически достигло 50. В результате этой аварии пострадали 16 человек, ещё четверо погибли.
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