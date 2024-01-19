В Татарстане произошло массовое ДТП с 50 автомобилями

Более 200 нарушителей правил перевозки строительных отходов выявили в Московской области с начала января, общая сумма штрафов составила более 20,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«С начала января в объективы попались уже 234 нарушителя, все они не оформили талон на транспортировку строительного мусора. Пополнить бюджет им придется на 20 миллионов 481 тысячу рублей», — цитируются в сообщении слова главы областного ГУСТ Светланы Аиповой.

Антирейтинг нарушителей возглавил Одинцовский городской округ: там с начала месяца попались 67 нелегальных возчиков, сумма штрафов составила 6 с половиной миллионов рублей. На втором месте Балашиха (42 протокола о нарушениях, 5,3 млн рублей штрафов), на третьем — Щёлково (16 протоколов и 3,7 млн рублей).

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