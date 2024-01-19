Автомобиль протаранил остановку с людьми в Москве

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Автомобиль протаранил остановку с людьми в районе Марьино в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. По предварительным данным, за рулём внедорожника «Нива» находился 71-летний мужчина.
По данным столичного управления ГИБДД, в результате аварии пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия ДТП. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что в Москве попал в аварию грузовик, перевозивший фтороводородную кислоту. Прибывшие на место происшествия специалисты не обнаружили загрязнения воздуха.
Читайте также:
В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП
В Москве на Ленинградском шоссе перевернулся контейнер грузовика
В Петербурге автобус врезался в столб, пострадали пять человек
По данным столичного управления ГИБДД, в результате аварии пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация.
Ранее сообщалось, что в Москве попал в аварию грузовик, перевозивший фтороводородную кислоту. Прибывшие на место происшествия специалисты не обнаружили загрязнения воздуха.
Читайте также:
В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП
В Москве на Ленинградском шоссе перевернулся контейнер грузовика
В Петербурге автобус врезался в столб, пострадали пять человек
Анастасия Чинкова