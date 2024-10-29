В техникуме Павловского Посада отметили День СПО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
2 октября в Павлово-Посадском техникуме прошёл концерт, приуроченный ко Дню среднего профессионального образования (СПО). Мероприятие привлекло студентов, преподавателей и гостей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
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Дайана Хусинова