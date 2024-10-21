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Врачи Павлово-Посадской больницы провели диспансеризацию в селе Рахманово

21 октября 2024, 13:08
Фото: мобильный ФАП / пресс-служба Минздрава МО

Фото: мобильный ФАП / пресс-служба Минздрава МО

Медики Павлово-Посадской больницы провели в селе Рахманово диспансеризацию сельских жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мобильный фельдшерско-акушерский пункт оснащён всем необходимым для проведения первого этапа диспансеризации. Во время выезда также проводилась вакцинация против гриппа.
«Жители села получили необходимую медицинскую помощь. Они сдали анализы, сделали кардиограмму, измерили внутриглазное давление, получили консультацию врача. Помимо этого, в передвижном ФАПе делали прививки. Всего в этот день диспансеризацию и вакцинацию прошли 34 человека», – сообщила заместитель главврача по поликлинической работе Наталья Мищенко.


Жителям Павлово-Посадского городского округа напомнили, что пройти диспансеризацию в удобное время они могут по месту проживания – в поликлинике, амбулатории или ФАПе. Запись доступна через портал госуслуг Московской области, по телефону 122 или через чат-бот Денис.

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#диспансеризация
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Студенты медколледжа оформили 230 договоров с областной станцией скорой помощи
Студенты медколледжа оформили 230 договоров на целевое обучение с областной станцией скорой помощи
21 октября 2024, 11:04

Фото: автомобиль скорой помощи / пресс-служба Минздрава МО

Студенты Московского областного медицинского колледжа заключили более 230 договоров на целевое обучение с областной станцией скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Учащиеся 1-4 курсов могут оформить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или на станцию скорой помощи. Для участников программы предусмотрена стипендия от медицинского учреждения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трёх лет.
«Благодаря программе целевого обучения мы можем готовить специалистов для наших медицинских учреждений. Главное преимущество для студентов – гарантированное место работы после выпуска из колледжа. В этом году более 230 студентов заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью», – отметил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, подмосковные молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату на 7 тыс. рублей. Им доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Информацию об этом можно найти на сайте.

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Эксперты предупреждают о возвращении к эпохе до открытия пенициллина
Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает
21 октября 2024, 08:35

Фото: iStock/SweetBunFactory

Стремительное увеличение числа микроорганизмов ставит под угрозу достижения современной медицины. Об этом информирует таблоид Bild.
«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.

Основными факторами ухудшения ситуации стали рост туристических поездок после пандемии коронавируса и чрезмерное назначение антибиотиков, особенно при лечении респираторных заболеваний, вызванных вирусами. Эксперты отмечают, что антибиотики часто назначаются не по делу, особенно детям с простудами, что способствует развитию устойчивых патогенов.

Согласно недавнему исследованию, к 2050 году более 39 миллионов человек могут погибнуть от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. В Европейском Союзе уже сейчас ежегодно умирает около 35 тысяч человек от инфекций, связанных с устойчивыми бактериями.

Дополнительно, нехватка новых антибиотиков и недостаточное финансирование исследований усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков, что ставит под сомнение способность медицины справиться с растущими угрозами.

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#антибиотики
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Врач Михайлова объяснила прямую связь сна и стресса
19 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/fizkes

Кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова заявила о связи между сном и стрессом, которая заключается в том, что полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов.
«У человека, который мало спит, снижается чувствительность к инсулину, нарушается обмен глюкозы, что приводит к сахарному диабету. Набор лишнего веса также связан с хроническим недосыпанием. Нарушается аппетит, усиливается голод, человек, который ночью не спит, тянется к холодильнику», — добавила в беседе с RT врач.

До этого врач, доктор медицинских наук Павел Трахтман заявил, что на сегодняшний день медицине известно 44 группы крови с различными белками.

«Многие слышали про резус-фактор, о котором обычно говорят неразрывно с одной из четырех групп крови. У человека может быть первая группа крови с положительным резус-фактором или третья с отрицательным. Этот показатель определяют по наличию особого белка D на поверхности красных кровяных телец. Если белок есть, то резус-фактор положительный, а если нет — отрицательный», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова заявила, что анализы при выявлении депрессии не совсем уместны, поскольку уровень гормонов даже у людей с этим заболеванием может быть в пределах нормы.

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#врач
#человек
#здоровье
#сон
#кровь
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Диетолог Гинзбург объяснил пользу хурмы для людей в 50+
19 октября 2024, 14:30

Фото: iStock/Armastas

Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявил, что хурма обладает рядом полезных свойств, а людям, которым чуть за 50, фрукт помогает предотвратить преждевременное старение.
«В хурме много витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от различных опасных инфекционных возбудителей. Продукт позволяет сохранить пигмент, а это означает, что волосы долго не будут седеть. Хурма предотвращает преждевременное старение», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

При этом он предупредил о том, что злоупотреблять хурмой всё равно не следует, особенно тем людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, мочекаменная болезнь и сахарный диабет.

А врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева рассказала, что людям с пищевой непереносимостью каких-либо элементов следует вести пищевой дневник.

«При пищевой непереносимости пациенту назначают ежедневно вести дневник питания, чтобы обнаружить «продукт-виновник». Врач также может назначить анализы крови на исключение целиакии и аллергии на пищевые продукты. Лечение направлено на облегчение симптомов. По показаниям пациенту назначают антацидные и противодиарейные лекарства, а в некоторых случаях — приём ферментов», — прояснила в беседе с RT врач.

Ранее эксперт в области здорового питания Александра Гудимова заявила, что привычные всем снеки и чипсы можно заменить их фруктовыми аналогами, что будет намного полезнее.

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#диетолог
#иммунитет
#здоровье
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Эксперт здорового питания Гудимова назвала полезную альтернативу чипсам
Эксперт здорового питания Гудимова советовала заменить снеки фруктовыми чипсами
18 октября 2024, 19:16

Фото: iStock/javi_indy

Эксперт в области здорового питания Александра Гудимова заявила, что привычные всем снеки и чипсы можно заменить их фруктовыми аналогами, что будет намного полезнее.
«Вместо привычных чипсов, сухариков, попкорна присмотритесь к натуральным фруктовым и овощным чипсам, например, из яблок, груш, тыквы, моркови, батата, свеклы или нута», — пояснила в беседе с Газета.ру Гудимова.

Она добавила, что альтернативой сладким глазированным хлопьям и шарикам могут стать гранола или мюсли в сочетании с натуральным йогуртом.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявляла, что хлеб в умеренных количествах не вредит здоровью человека даже при условии его стремления к снижению веса.

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#врач
#диетолог
#сладости
#продукты
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Врач Абрамова объяснила нецелесообразность анализов для выявления депрессии
18 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова заявила, что анализы при выявлении депрессии не совсем уместны, поскольку уровень гормонов даже у людей с этим заболеванием может быть в пределах нормы.
Для диагностирования депрессии врач рекомендовала обращаться всё же к узкопрофильным специалистам.

«Депрессивное состояние влияет на уровень некоторых гормонов: кортизола, дофамина, серотонина и др. Но результаты анализов, определяющих гормоны, могут оставаться в пределах нормы даже при наличии депрессивного состояния. Поэтому для диагностики депрессии целесообразно не сдавать анализы, а обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту», – пояснила в беседе с Газета.ру Абрамова.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщала, что осенняя депрессия связана со сменой климата, светового дня и перестройки организма в целом.

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#депрессия
#здоровье
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Несколько школ Сыктывкара закрываются на карантин из-за эпидемии гриппа
Ряд школ Сыктывкара закрыли на карантин из-за распространения гриппа
18 октября 2024, 16:50

Фото: iStock/ evgenyatamanenko

На территории республики Коми сейчас выросло число зараженных ОРВИ и гриппом, из-за чего часть школ и детских садов закрылись на карантин.
Занятия полностью приостановлены уже в шести учебных учреждениях, в двух только частично.
«Организациям дополнительного образования, физкультурно-спортивным и культурным учреждениям рекомендовано ограничить допуск учеников из вышеперечисленных школ на занятия на время карантина. Образовательный процесс будет приостановлен до 26 октября включительно», — говорится в постановлении мэра города Сыктывкара.
Роспотребнадзор по Республике Коми рекомендовал перейти в режим карантина тем образовательным учреждениям, в которых обнаружили от 5 до 9 заразившихся внебольничной пневмонией.
Также в рамках проведения карантинных мероприятий будут привлечены специализированные организации для дезинфекции образовательных помещений.

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#роспотребнадзор
#коми
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Нарколог Холдин раскрыл причины четырехкратного увеличения риска рака груди
18 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Рак молочной железы — наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание у женщин, при этом есть факторы, которые во много раз увеличивают риск развития этой болезни. О них рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Для профилактики рака груди очень важно отказаться от спиртных напитков и курения. Согласно данным исследований, риск возникновения рака молочной железы у курящих женщин в четыре раза выше, чем у некурящих», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что даже оставшаяся в прошлом вредная привычка продолжает оказывать негативное влияние на здоровье — хотя и в значительно меньшей степени.

«У бывших курильщиц риск развития рака молочной железы в два раза выше, чем у тех, кто никогда не курил», — пояснил нарколог.
Виталий Холдин также подчеркнул, что опасность заболеть раком груди повышает и алкоголь.

«Риск развития рака молочной железы увеличивается у тех женщин, которые постоянно употребляют алкогольные напитки даже в небольшом количестве», — заявил Холдин.
Эксперт напомнил, что для эффективного лечение онкозаболевания важно заметить его на ранней стадии, поэтому женщинам нужно регулярно проводить самодиагностику и при выявлении каких-либо отклонений не откладывать визит к врачу.

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#здоровье
#минздрав мо
#онкология
#курение
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«Мина замедленного действия»: Врач раскрыл, по какому признаку можно обнаружить рак легких
Врач Черемушкин: изменение состояния иммунитета может стать причиной развития рака легких
18 октября 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Mohammed Haneefa Nizamudeen

В структуре онкозаболеваний первое место по летальности занимает рак легких. На него приходится почти 17 % смертей от всех онкологических болезней. Легочная онкопатология склонна к агрессивному течению, раннему метастазированию, а самое страшное — редко диагностируется в начале развития. Из выявленных больных только 14 % диагноз был поставлен на первой стадии.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что взаимосвязь между раком легким и курением (обычных и электронных сигарет), безусловно, есть.

«Самый большой процент заболеваемости онкологией связан с первой линией обороны — это легкие. Когда вы вдыхаете, поглощаете кислород, идет отложение всех химических, вирусных, бактериальных патологий», — сказал врач.

Он добавил, что маленькую опухоль в легком невозможно обнаружить самостоятельно из-за самого строения органа, однако есть признаки, на которые стоит обратить внимание.

«Опухоль выявляется с метастазами, потому что такова биология. Большая часть населения, особенно курильщики, имеют хронические воспалительные процессы в легких, мы никак не отличим обычный кашель или мокроту от опухольной патологии. Однако вокруг опухоли образуется большое количество ранимых сосудов, поэтому появление крови — это первое, что должно насторожить. Потеря веса, слабость, температура — это общие симптомы интоксикации», — рассказал онколог.

По его словам, метастазы у человека появляются тогда, когда клетки, сформировав первичный очаг, начинают терять связь с соседями и мигрируют по лимфатической жидкости.

«Сосудистая система замкнутая, а лимфа обтекает все ткани. Именно через нее клетки начинают двигаться по потоку и встречают первые лимфоузлы. Вдыхание и вдыхание это стимулирует движение клетки. Опухолевая клетка делится и становится лысой, она ни за что не отвечает, ни в чем не участвует, цепляется и дает рост новому поражению», — объяснил специалист.

Евгений Черемушкин призвал ежегодно делать рентген легких в качестве профилактики, а также быть внимательнее к себе и при любых странностях на теле обращаться к специалистам, потому что любое изменение состояния иммунитета может стать причиной возникновения болезни.

«Лучше несколько раз сходить по ерунде, чем что-то пропустить. С биологической точки зрения говорить, что рак вылечен, трудно. Важно другое — при злокачественной опухоли достичь равновесия. Человек должен находиться на динамическом наблюдении, а любое непонятное состояние является онкологической настороженностью. Это мина замедленного действия», — заключил врач.

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