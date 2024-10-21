Врачи Павлово-Посадской больницы провели диспансеризацию в селе Рахманово

Фото: мобильный ФАП / пресс-служба Минздрава МО
Медики Павлово-Посадской больницы провели в селе Рахманово диспансеризацию сельских жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мобильный фельдшерско-акушерский пункт оснащён всем необходимым для проведения первого этапа диспансеризации. Во время выезда также проводилась вакцинация против гриппа.
Жителям Павлово-Посадского городского округа напомнили, что пройти диспансеризацию в удобное время они могут по месту проживания – в поликлинике, амбулатории или ФАПе. Запись доступна через портал госуслуг Московской области, по телефону 122 или через чат-бот Денис.
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«Жители села получили необходимую медицинскую помощь. Они сдали анализы, сделали кардиограмму, измерили внутриглазное давление, получили консультацию врача. Помимо этого, в передвижном ФАПе делали прививки. Всего в этот день диспансеризацию и вакцинацию прошли 34 человека», – сообщила заместитель главврача по поликлинической работе Наталья Мищенко.
Жителям Павлово-Посадского городского округа напомнили, что пройти диспансеризацию в удобное время они могут по месту проживания – в поликлинике, амбулатории или ФАПе. Запись доступна через портал госуслуг Московской области, по телефону 122 или через чат-бот Денис.
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Лора Луганская