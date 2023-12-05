В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена

Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в Томске для понимания «происходящего момента». Об этом РИА Новости рассказала организатор мероприятия Ольга Ожегова.