В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена

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Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в Томске для понимания «происходящего момента». Об этом РИА Новости рассказала организатор мероприятия Ольга Ожегова.
Ожегова подчеркнула, что таким поступком патриотический клуб пытался донести людей, «которые из разряда «это не наша война», что происходит, и как это на самом деле». Организатор отметила, что прошедший фестиваль имел большой успех среди публики.
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