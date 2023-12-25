В ЦППК назначили дополнительные поезда на время новогодний праздников

Фото: пресс-служба ЦППК
В новогодние праздники ЦППК назначит дополнительные поезда. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Дополнительные поезда будут курсировать по специальному новогоднему графику на всех направлениях.
Кроме этого, 29 декабря будут ездить по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.
Дополнительный транспорт будет ходить 28 декабря по маршруту Москва — Калуга с отправлением в 16:12 и 28, 30 декабря - Калуга — Москва с отправлением в 19:20.
Также 30 декабря добавят маршруты Узловая — Москва в 03:55, Москва — Узловая в 08:05, Москва — Владимир в 15:28 и Москва — Калуга в 18:15. Еще Куровская — Москва в 07:14 и Москва — Шатура в 09:10 будут ходить 30 и 31 декабря.
Кроме этого, для удобства пассажиров с 30,31 и с 3 по 7 января добавят 30, 31 декабря и с 3 по 7 января Владимир — Москва с отправлением в 19:40, 30, 31 декабря и со 2 по 8 января Москва — Тула отправлением в 10:21 и Тула — Москва - в 13:47.
30, 31 декабря и с 3 по 8 января прибавится поезд Москва — Владимир в 09:13 и 6, 7, 8 января Рязань-2 — Москва в 15:45, а также добавят один маршрут 9 января Рязань-1 — Москва в 04:18.
Стоит отметить, что 29 - 31 декабря и 8 января будет увеличена до 11 вагонов составность поездов на участке Черусти — Вековка.
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Кроме этого, 29 декабря будут ездить по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.
Также 30 декабря добавят маршруты Узловая — Москва в 03:55, Москва — Узловая в 08:05, Москва — Владимир в 15:28 и Москва — Калуга в 18:15. Еще Куровская — Москва в 07:14 и Москва — Шатура в 09:10 будут ходить 30 и 31 декабря.
Кроме этого, для удобства пассажиров с 30,31 и с 3 по 7 января добавят 30, 31 декабря и с 3 по 7 января Владимир — Москва с отправлением в 19:40, 30, 31 декабря и со 2 по 8 января Москва — Тула отправлением в 10:21 и Тула — Москва - в 13:47.
30, 31 декабря и с 3 по 8 января прибавится поезд Москва — Владимир в 09:13 и 6, 7, 8 января Рязань-2 — Москва в 15:45, а также добавят один маршрут 9 января Рязань-1 — Москва в 04:18.
Стоит отметить, что 29 - 31 декабря и 8 января будет увеличена до 11 вагонов составность поездов на участке Черусти — Вековка.
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Мира Полтева