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Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть еще хуже, чем раньше. Турецкое издание dikGAZETE обратило внимание на изменение во внешности политиков.
«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым», – говорится в статье.
Обозреватели предположили, что это может быть связано с возможностями медицинских работников в области восстановления после зависимости.
Ранее с принятием закона об усилении мобилизации Киев начал заявлять уклонистов.
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Александр Климов