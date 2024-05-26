В Турции обратили внимание на трансформацию во внешности Зеленского

В Дубне прошла выездная администрация. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.



Встречу провели во дворе домов 3, 3А, 5 по ул. Энтузиастов в Дубне.

«На мероприятии жителям рассказали, что Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. В ближайшее время начнётся реконструкция трёх магистральных сетей в районе Большой Волги. Пояснили, что придётся потерпеть неудобства, но без этого не провести ремонт, а он необходим, иначе зимой на теплосетях могут произойти аварии», — подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.

Кроме этого, жителям рассказали о предстоящих проектах в округе, а именно о создании велодорожки «Дубненская кругосветка», реконструкции очистных сооружений, благоустройства сквера им. А.П. Журавлева и строительстве детской поликлиники.