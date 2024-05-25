Украина выпустила 29 снарядов Vampire по Белгородской области

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В ходе выполнения задачи система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО)RM-70 Vamprie в Белгородской области. Об этом говорится в Telegraь-канале Министерства обороны Российской Федерации.
В ведомстве заявило, что Украина выпустила снаряды и ракеты около 22:30 по московскому времени.
В ночь на 25 мая в Белгороде прогремело не менее 20 взрывов. В городе и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности.
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Александр Климов