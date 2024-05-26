Польша призвала страны Европы к ужесточению условий для украинцев

Американский президент Джо Байден принял решение не ехать на саммит в Швейцарию по обсуждению мира на Украине, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.