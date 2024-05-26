Польша призвала страны Европы к ужесточению условий для украинцев

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны усилить условия для украинских беженцев, передает британская газета The Guardian.
По словам главы МИД, пособия украинцам призывного возраста должна перестать выплачиваться. Он также подчеркнул, что такие ограничения должны быть общеевропейскими, поскольку в противном случае беженцы начнут приносить пользу всей Европе.
Ранее власти Германии пожелали ограничить поток беженцев из Украины в страну. Этого планируется достичь путем распределения украинцев между странами Европейского Союза.
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Стало известно, почему Польша не хочет принимать украинских беженце.
Александр Климов