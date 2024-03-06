Волонтёры ищут дом для самой носатой кошки Подмосковья

Фото: Татьяна Рунова
Бездомную кошку с необычайно крупным носом спасла от собак в Волоколамске зооволонтёр Ирина Котенёва, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Муся родилась в подвале жилого дома и была дикой. Не выбегала на улицу и постоянно пряталась от людей. Собаки задушили одного кота из дома, в подвале которого жила Муся. Мы приняли решение отправить собак в отлов и поймать кошку, чтобы забрать её на передержку», — рассказала Ирина.Кошка полностью здорова, анализы в норме. Животное стерилизовано и сейчас для него ищут дом и хозяев. А необычно большой нос Муси, по мнению ветеринаров, является не патологией, а личной особенностью развития.
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