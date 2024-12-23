В Ульяновской области беременным студенткам будут выплачивать по 200 тыс. рублей

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Беременным студенткам в Ульяновской области предоставят социальную выплату в размере 200 тысяч рублей. Эта мера поддержки начнёт действовать с 2025 года.
Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, передаёт телеграм-канал SHOT. Со следующего года будущие мамы, обучающиеся в вузах и колледжах Ульяновской области на очном отделении, будут получать указанную выплату в рамках программы поддержки молодых семей.
Воспользоваться данной выплатой смогут студентки, прожившие на территории региона не менее одного года до того, как поступили в вуз. Срок беременности должен составлять не менее шести месяцев.
Кроме выплат, при высших учебных заведениях Ульяновска будут созданы специальные группы временного пребывания для детей до трёх лет. Мамы-студентки смогут оставлять там малышей на время занятий.
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Воспользоваться данной выплатой смогут студентки, прожившие на территории региона не менее одного года до того, как поступили в вуз. Срок беременности должен составлять не менее шести месяцев.
Кроме выплат, при высших учебных заведениях Ульяновска будут созданы специальные группы временного пребывания для детей до трёх лет. Мамы-студентки смогут оставлять там малышей на время занятий.
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Александр Бойцов