В Подмосковье с начала года родилось более 300 здоровых детей от родителей с ВИЧ

Более 300 здоровых младенцев появилось на свет в Московской области от родителей с положительным ВИЧ-статусом с начала текущего года, защитить ребёнка помогает специальная терапия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Забота о здоровье мамы и малыша — наша приоритетная задача. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в Московской области родилось более 300 здоровых детей», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.В министерстве отметили, что при планировании беременности обоим родителям следует сдать анализ на ВИЧ. При положительном ВИЧ-статусе матери важнейшей мерой профилактики заражения ребёнка является антиретровирусная терапия во время беременности. Отмечается, что при соблюдении всех медицинских рекомендаций риск передачи ВИЧ от матери ребёнку составляет меньше одного процента.
Подробная информация о диагностике и терапии ВИЧ в Московской области размещена на сайте подмосковного Центра СПИД.
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