Врач Ефремова рассказала, как быстро восстановиться после родов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Рождение ребёнка — это радостное событие, однако беременность и роды создают серьёзную нагрузку на женский организм, которая влияет на самочувствие и настроение молодой мамы, желающей скорее восстановить свою прежнюю форму. Заведующая операционным блоком, врач отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневного стационара МОНИИАГ Елена Ефремова поделилась советами о том, как сократить время восстановления и вернуть уверенность.
«Каждая молодая мама хочет быстрее вернуться к прежним объемам и чувствовать себя красивой и привлекательной. Чаще всего после родов не дают это сделать неприятные ощущения в спине, суставах, различные невралгии, спазмы диафрагмы, опущение внутренних органов, отеки, нарушение мочеиспускания и снижение качества половой жизни. Чтобы быстрее справиться с этими неприятностями нужно соблюдать несложные правила первые 42 дня после родов и запастись терпением и уверенностью, что при должном усердии все эти проблемы решаемы», — рассказывает Ефремова.
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