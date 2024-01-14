В Умани, борясь с советским наследием, «Жигулевское» пиво назвали «Венским»

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Пивоваренный завод «Уманьпиво», который находится в Черкасской области, снова переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское». Об этом пишет издание «Общественное».
По словам маркетолога пивоваренного завода Марии Кисель, эта идея существовала уже долгое время, однако из-за ряда технических причин реализовать ее удалось только сейчас. Представители пивоварни рассказали, что на полках украинских магазинов еще можно встретить напиток со старым названием, так как последний разлив происходил еще в начале октября.
Отмечается, что рецептуру пива после переименования производитель менять не станет.
Ранее сообщалось, что компания PepsiCo запретила украинским маркетологам упоминать украинские войска, боевые действия и поддерживать Украину при рекламе своих продуктов.
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Отмечается, что рецептуру пива после переименования производитель менять не станет.
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Екатерина Коршунова