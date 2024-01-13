PepsiCo запретила украинским рекламщикам упоминать ВСУ и поддержку Киева

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Компания PepsiCo запретила украинским маркетологам упоминать украинские войска, боевые действия и поддерживать Украину при рекламе своих продуктов. Об этом сообщает B4Ukraine.
Как сообщает источник, данные требования были выдвинуты компанией осенью прошлого года, когда происходил поиск новых рекламных партнеров. Отмечается, что на данный момент компания не дала разъяснительных комментариев, касательно этого вопроса.
Напомним, в сентябре 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны», так как данные компании продолжили свое сотрудничество с Россией.
Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло швейцарскую корпорацию Nestle в список международных спонсоров войны.
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Напомним, в сентябре 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны», так как данные компании продолжили свое сотрудничество с Россией.
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Екатерина Коршунова