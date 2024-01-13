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Wildberries опроверг отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада

Wildberries: склад в Шушарах имел заключение о соответствии всем требованиям
13 января 2024, 17:02
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям. Об этом РИА Новости сообщили в компании.
В компании подчеркнули, что на складе также были проведены испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения. По информации источника, в состав комиссии входили лица из Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, а также проверяющие по электрическим сетям и пожарной безопасности.

Сообщается, что после проведения комиссии был подписан акт, на основании которого Госстройнадзор Петербурга выдал заключение о соответствии склада маркетплейса всем необходимым требованиям.


Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел практически полностью.

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На Кубани перекрыли участок дороги из-за фрагментов неустановленного устройства
13 января 2024, 17:41

Фото: iStock/ANGHI

Фрагменты неустановленного устройства обнаружены на участке дороги между станицами Павловской и Атаманской в Павловском районе Краснодарского края, он перекрыт для транспорта, передает оперштаб региона.
Глава Павловского района Романа Парахина сообщил, что разрушений и пострадавших нет. По его словам, угроза для жителей отсутствует.

Отмечается, что жителей просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов были повреждены склады и предприятия.

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Wildberries опроверг отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада

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#автомобили
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Военком из мемов займёт пост вице-премьера Забайкалья
13 января 2024, 15:39

Фото: istock / vasile voicu

Зампредседателя правительства Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям станет бывший военком Челябинской области, полковник Николай Захаров.
«Его назначают на должность вице-премьера», —сообщила пресс-секретарь губернатора края Ирина Парфенова, пишет ТАСС.
По её словам, на оперативном совещании в понедельник, 15 января, Захаров будет представлен коллегам.

Николай Захаров родился в Курганской области. В 2009 году был назначен военкомом Челябинской области.

Широкую известность приобрел благодаря фотографии 2009 года, там он изображен улыбающимся. Фото стало основой для мемов с «добрым военкомом».

В 2021 году Захаров был первым замом командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Она дислоцируется в Чите.

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#общество
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Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине
Маск назвал дело о смерти американского блогера Лиры на Украине ужасным
13 января 2024, 13:59

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом он написал в социальной сети X.
Таким комментарием миллиардер отреагировал на пост инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, в котором он раскритиковал администрацию американского президента Джо Байдена за то, что она не вернула блогера домой. Сакс также назвал управление Зеленского бандитским.

При этом ранее Маск упрекал украинского лидера в аресте гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования украинских войск от американского правительства.

Напомним, Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства США и Чили.

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Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries
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#смерть
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Страховщик назвал стоимость ущерба от пожара на складе Wildberries в Шушарах
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах составил 10-11 миллиардов рублей
13 января 2024, 11:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей.
По словам страховщика, данная сумма сопоставима с суммой денежных выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. По словам источника, также необходимо оценить, были ли жертвы среди людей, «застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет».

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.

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#пожар
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#деньги
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Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
13 января 2024, 10:09

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, которые были повреждены при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что покупателям также вернут деньги за заказы. В пресс-службе маркетплейса добавили, что позиции, которые были размещены на складе в Шушарах, будут скрыты с Wildberries.

На данный момент, по информации SHOT, огонь подошёл вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Владельцев грузовиков разыскивают для того, чтобы их можно было отогнать на безопасное расстояние.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

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#полиция
#деньги
#пожар
#машины
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#интернет-магазины
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Глава СЖР Соловьев: в журналистике РФ произошло разделение на два лагеря
13 января 2024, 09:15

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В данный момент в российской журналистике произошло четкое разделение на журналистов, которые уехали из РФ и работают на врага, и на оставшихся и работающих для страны и для победы.
Об этом РИА Новости заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. День российской печати утвердил президиум Верховного совета России в 1991 году. Каждый год он отмечается 13 января.

«Последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех - это специальная военная операция. И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа - одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег», - заявил Владимир Соловьев.
На прочность корреспондентов и редакторов проверили и ковидные времена.

«За последние 3-4 года мы пережили все вместе много потрясений. В годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону. Многие заболели, кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения», - вспомнил Владимир Соловьев.
Ранее, в четверг, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области СМИ. Лауреатами стали военные корреспонденты медиагруппы «Россия сегодня», которые освещают СВО.

Также сообщалось, что журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России.
Ранее сообщалось, что в отношении Серафимова было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства.


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#журналист
#россия
#журналистика
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Daily Mail раскрыло подробности смерти британской королевы Елизаветы II
Daily Mail: Елизавета II скончалась во сне
13 января 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Derek Yung

Бывшая британская королева Елизавета II скончалась во сне.
Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на записку личного секретаря королевы Эдварда Янга.

До этого управление документов Шотландии обнародовало свидетельство о смерти Елизаветы II, где сообщалось, что причиной смерти явился преклонный возраст.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», - написал Эдвард Янг.
О существовании данного документа, хранящегося в Королевском архиве, ранее не было известно.

Daily Mail ссылается на книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри». Книга пока не опубликована. Там сказано, что король Карл III провел час наедине с Елизаветой II перед её смертью. Затем сын королевы решил сходить за грибами и прогуляться.

«Чарльз узнал о смерти по звонку от своего старшего помощника, когда возвращался обратно в Балморал», - сообщает издание, ссылаясь на книгу.
Королева Великобритании Елизавета II правила страной более 70 лет. Она умерла 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет.

Похоронная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве 19 сентября 2022 года.

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#великобритания
#новости
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РИА Новости: В Калифорнии презентовали сверхзвуковой самолёт X-59
13 января 2024, 06:35

Фото: официальный сайт NASA

В калифорнийском городе Пламдейл корпорация Lockheed Martin совместно с NASA представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
«Это крупное достижение стало возможным только благодаря напряженной работе и изобретательности НАСА и всей команды X-59», — сказала заместитель администратора NASA Пэм Мелрой.

X-59 является центральным элементом миссии NASA Quesst, которая направлена на решение одной из основных проблем, связанных с коммерческими сверхзвуковыми полетами над сушей, путем уменьшения звуковых ударов. Дело в том, что в течение последних 50 лет США и другие страны запрещали такие полёты из-за беспокойства жителей, вызванного громкими и пугающими звуковыми ударами в лежащих внизу населённых пунктах.

Разработка X-59 началась ещё в 2019 году, сборка завершилась в 2021 году. Первый тестовый полёт запланирован на конец весны или лето этого года. Предполагается, что самолёт сможет достигать скорости в 1488 км/ч на высоте до 16,8 тыс. м. Его дизайн, форма и технологии позволят самолету развивать эти скорости, создавая при этом более тихий звуковой удар. Благодаря тому, что X-59 — это уникальный экспериментальный самолёт, а не прототип, его технологии предназначены для создания бесшумных сверхзвуковых самолётов будущих поколений.

Как только НАСА завершит лётные испытания, агентство отправит самолёт над несколькими выбранными городами по всей территории США, собирая информацию о звуке, который издает X-59, и о том, как его воспринимают люди. НАСА предоставит эти данные Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам.

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#сша
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#эксперимент
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Техасские власти по указу губернатора прогнали федеральных пограничников
CBS: Нацгвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы США и Мексики
13 января 2024, 05:52

Фото: iStock/Rawf8

Власти штата Техас самостоятельно стали контролировать границу США и Мексики, сообщил телеканал CBS со ссылкой на двух американских чиновников.
В соответствии с указом губернатора Грега Эббота Национальная гвардия штата взяла под контроль Игл-Пасс, запретив агентам федеральной пограничной службы США приближаться к ограждениям на границе. В расположенном там парке Шелби содержались перед отправкой домой мигранты, незаконно пересёкшие реку Рио-Гранде.

Произошло это после того, как «федералы» попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, поставленные штатом для пресечения потока нелегалов. Свои действия местные власти аргументировали тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы полностью перешел под контроль штата.

12 января Минюст США обращался в Верховный суд в связи с ситуацией на границе. Ведомство утверждало, что власти Техаса пытаются заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 км границы. Согласно американскому законодательству, погранслужба ответственна за оформление мигрантов на территории США.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Он подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов.

Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.


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#граница
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