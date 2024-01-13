Wildberries опроверг отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям. Об этом РИА Новости сообщили в компании.
В компании подчеркнули, что на складе также были проведены испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения. По информации источника, в состав комиссии входили лица из Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, а также проверяющие по электрическим сетям и пожарной безопасности.
Сообщается, что после проведения комиссии был подписан акт, на основании которого Госстройнадзор Петербурга выдал заключение о соответствии склада маркетплейса всем необходимым требованиям.
Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел практически полностью.
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Сообщается, что после проведения комиссии был подписан акт, на основании которого Госстройнадзор Петербурга выдал заключение о соответствии склада маркетплейса всем необходимым требованиям.
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Екатерина Коршунова