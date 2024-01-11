В Дубне планируют благоустроить сквер имени П.А. Журавлёва

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В 2024 году будет благоустроен сквер имени П.А. Журавлёва в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В городском округе Дубна в текущем году начнут реализовывать проект по благоустройству сквера имени Павла Александровича Журавлёва.
Стоит отметить, что сквер имени Павла Александровича Журавлёва является историческим центром района Большая Волга. Он развивался благодаря слаженному труду жителей.
В рамках проекта на его территории проведут реставрацию заброшенного фонтана и появится большая детская игровая площадка.
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«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Подмосковье появится 17 новых скверов, один из них — сквер П. А. Журавлева в Дубне. Он будет открыт уже июле этого года», - поделились в министерстве.
В рамках проекта на его территории проведут реставрацию заброшенного фонтана и появится большая детская игровая площадка.
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Мира Полтева