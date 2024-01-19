РПЦ бесплатно передали 7 га земли в Богородском округе

Фото: пресс-служба Минимущества МО
«На переданном храму участке планируется построить часовню и провести прочие землеустроительные работы», — отмечается в сообщении.Глава Минимущества области Наталья Адигамова отметила, что на территории обители работает воскресная школа и ведется реставрация в званиях, которые ранее занимала психиатрическая больница. А новая часовня должна быть построена уже этим летом.
Читайте также:
В армейском храме в Подмосковье отмечают Крещение
Глава Красногорска Волков окунулся в крещенскую купель
В подмосковных купелях совершили омовение около 74 тыс человек