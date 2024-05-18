В Ватикане утвердили признание явлений «сверхъестественными»

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В Ватикане ограничили признание явлений «сверхъестественными», об этом сообщается в обнародованной дикастерии доктрины веры.
«Ни епархиальный епископ, ни епископские конференции, ни Дикастерия не заявляют, что эти явления имеют сверхъестественное происхождение, даже если на то есть полное разрешение. Однако остается верным, что Святой Отец может санкционировать специальную процедуру в этом отношении», — уточняется в тексте документа.
Нововведения стали последствием заявлений некоторых священнослужителей, которые рассказывали верующим о неких сверхъестественных явлениях, а затем опровергали свои слова. При этом подобные заявления могли полностью противоречить Священному писания, а также становиться поводом для некоторых людей нажиться на вере людей.
Новые законы вступят в силу с 19 мая.
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