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В Ватикане утвердили признание явлений «сверхъестественными»

Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»
18 мая 2024, 09:01
Фото: iStock/AlexandreFagundes

Фото: iStock/AlexandreFagundes

В Ватикане ограничили признание явлений «сверхъестественными», об этом сообщается в обнародованной дикастерии доктрины веры.
«Ни епархиальный епископ, ни епископские конференции, ни Дикастерия не заявляют, что эти явления имеют сверхъестественное происхождение, даже если на то есть полное разрешение. Однако остается верным, что Святой Отец может санкционировать специальную процедуру в этом отношении», — уточняется в тексте документа.

Нововведения стали последствием заявлений некоторых священнослужителей, которые рассказывали верующим о неких сверхъестественных явлениях, а затем опровергали свои слова. При этом подобные заявления могли полностью противоречить Священному писания, а также становиться поводом для некоторых людей нажиться на вере людей.



Новые законы вступят в силу с 19 мая.

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#священник
#ватикан
#закон
В России возрастёт производство самолётов МС-21
С 2029 года в России будут производить 72 самолёта МС-21 ежегодно
18 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

С 2029 года объём производства самолётов МС-21 возрастёт до 72 единиц в год, об этом сообщается опубликованном на сайте правовых актов распоряжении российского правительства.
«Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — уточняется в обнародованном документе.

С 2026 года начнётся поставка SSJ-New в размере 20 единиц в год. Также ожидается большой объем поставок малоразмерных самолетов, таких как «Ладога», «Освей», «Байкал».

Напомним, ранее громкая история с посадкой пассажирского самолёта в кукурузное поле получила новый виток. Пилотировавший самолёт сотрудник уволился из авиакомпании по собственному желанию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
#производство
#правительство
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В Минобороны рассказали о недостатках западной военной техники
Замначальника ГАБТУ: защищенность западных танков преувеличена
18 мая 2024, 04:46

Фото: iStock/tupungato

Техника западного производства, захваченная в ходе специальной военной операции (СВО), не имеет преимуществ перед российскими образцами. Недостатки трофейной машины назвал в интервью «Известиям»заместитель начальника Главного автобронетанкового управления транспорта (ГАБТУ) Минобороны России Сергей Шаленый.
«Никаких откровений у нас по изучению этой техники нет. Такое положение дел мы знали и прогнозировали изначально. Надо сказать, что вся техника, которая здесь стоит, это техника старого парка. Современных машин здесь – раз, два и обчелся. Каких-то преимуществ на том театре боевых действий, на котором они применяются, перед нашими машинами у них нет», – отметил он, говоря о технике, представленной на экспозиции на Поклонной горе.

По словам Шаленого, в России считалось, что западная школа танкостроения ориентирована на безопасность, но по этому параметру данная технология себя не оправдала. Он также добавил, что противник не может эвакуировать большое количество западной техники, застрявшей на поле боя. Это объясняется тем, что танк в полевых условиях ремонту не подлежит.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкомпании не нашли ничего особо интересного в западной трофейной технике. Он добавил, что техники и инженеры ознакомились практически со всеми образцами техники, представленными на Поклонной горе.

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#танки
#техника
#оружие
#минобороны рф
#транспорт
#ростех
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Экстренные службы продолжили работы после взрыва в Санкт-Петербурге
18 мая 2024, 01:08

Фото: iStock/Igor Vershinsky

После взрыва на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге продолжают работать службы экстренной помощи. На место происшествия прибыли машины военной полиции, пожарная специальная техника, участок оцеплен, передает РИА Новости.
Согласно сообщению пресс-службы Ленинградского военного округа, при уборке подвала академии и выгрузке мусора в контейнеры произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате инцидента 7 человек получили ранения и были отправлены для оказания помощи в медицинское учреждение Министерства обороны России.

Очевидец Владимир Иванов, проживающий в противоположном доме, сообщил о звуке сирены и увидел 3 машины скорой помощи и 4 реанимационных автомобиля, въезжающих на территорию Академии.

Ранее очевидица сообщила, что эвакуации не было, с территории раненых увезли на машине скорой помощи.

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#великая отечественная война
#боеприпас
#скорая помощь
#полиция
#ленинградская область
#минобороны рф
#санкт-петербург
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В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в неположенном месте
18 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Депутат Госдумы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей, а на детской площадке – до 30 тысяч. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Для родителей может быть введен штраф до семи тысяч за курение ребенка младше 16 лет», – написал Метелев.

Парламентарий сообщил, что вместе со своим коллегой Максимом Топилиным и депутатами он разработал пакет инициатив по борьбе с курением. Документ был направлен в Правительство России и Верховный суд.

Ранее в Государственную Думу России был внесен законопроект о полном запрете продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут.

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#депутат
#правительство
#госдума
#штраф
#курение
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В Подмосковье с начала сезона насчитали свыше 3 млн поездок на электросамокатах
17 мая 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с начала сезона совершено более 3 млн поездок на электросамокатах. Такими данными поделились в пресс-службе Мособлдумы.
«В Подмосковье электросамокаты набирают всё большую популярность. При этом нарастает дискуссия о том, что некоторые пользователи СИМов не соблюдают правила дорожного движения и создают угрозу для пешеходов. В основном это такие нарушения, как передвижение вдвоём на одном самокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте», – заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
Он напомнил, что за подобные нарушения сервис проката может заблокировать аренд. Кроме того, закон предусматривает штрафы.

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#подмосковье
#московская область
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В подмосковных лесах с начала года заблудились более 30 человек
17 мая 2024, 21:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

С начала 2024 года в подмосковных лесах потерялись 33 человека. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Мы получили обращения с просьбой помочь найти дорогу домой 33 человек – самих заблудившихся или их родственников. Состав группы риска не изменился: это пожилые люди, подростки, а также те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него. Все заблудившиеся вернулись к родным», – рассказал Агулов.
Как рассказали в ведомстве, «Единая служба спасения 112» круглосуточно принимает обращения жителей, в том числе с просьбой о помощи от потерявшихся в лесу. Информация поступает в Региональную диспетчерскую службу Центрлесхоза и передаётся участковым лесничим Мособллеса. На помощь выдвигаются поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», МЧС и Мособлпожспаса.

Сотрудники Комлесхоза дали несколько советов, чтобы лесная прогулка не обернулась бедой.
«Отправляясь в лес, сообщите родным, куда пойдёте и когда планируете вернуться. Не надейтесь на своё знание местности – запоминайте дорогу. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и лекарства», – порекомендовали в ведомстве.
Заблудившимся там посоветовали не паниковать, а звонить по телефону 112, и заверили, что их обязательно найдут.

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В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах
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#мчс
#лиза алерт
#подмосковье
#московская область
#евгений агулов
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Сто активистов студенческих отрядов съехались в Подмосковье на первый образовательный интенсив
17 мая 2024, 20:55

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье проходит первый образовательный интенсив Корпоративного университета РСО «СО.Знание». Участниками стали более 100 представителей Российских студенческих отрядов со всей страны, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организовало мероприятие.
«Мы очень рады, что у нас проходит первое всероссийское мероприятие Корпоративного университета РСО. К нам приехали более 100 человек из 50 регионов страны. Это очень ответственно и волнующе! Уверена, ребята с пользой проведут время, узнают много нового, обменяются опытом, заведут много друзей. За последний год областное движение увеличилось почти в два раза и сейчас насчитывает более 5 тыс. человек», – сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойной юбилей – 65-летие создания движения и 20-летие начала современной истории студотрядов. В честь этого по всей стране проходят мероприятия разной направленности. В юбилейный год был создан Корпоративный университет РСО. Цель проекта – объединить все образовательные площадки РСО, создать эффективную систему развития компетенций студентов.

Участники трёхдневного интенсива, который завершится 19 мая, участвуют в лекциях, мастер-классах и семинарах. Бесплатное обучение проводится по 18 модулям. Тематика – развитие лидерских навыков, охрана труда, менеджмент, креативность, обучение публичным выступлениям. Студентов подготовят к профессиональной деятельности и участию в общественной жизни страны.

Как отметили в министерстве, обучение даст дополнительные баллы участникам конкурса на лучший студенческий отряд.

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#екатерина швелидзе
#миск мо
#студенты
#образование
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье для благоустройства отобрали более 50 территорий
17 мая 2024, 20:29

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Для проведения благоустройства в 2025 году в Московской области отобрали более 50 общественных пространств. Отбор проходил по итогам всероссийского онлайн-голосования, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«В этом году за объекты для благоустройства проголосовали около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекорд за все четыре года проведения всероссийского голосования. Из предложенных для выбора 220 объектов в результате было отобрано 53. Работы планируем начать в следующем году», – пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как заявили и в министерстве, в числе выбранных пространств - 34 cквера и 19 крупных общественных территорий.

Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля этого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#подмосковье
#московская область
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Озвучен основной признак того, что человек попал в секту
Сектовед Дворкиным: У человека в корне меняется характер
17 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/Ruslan Grechka

Исследователь современного сектантства, доктор философии, профессор ПСТГУ Александр Дворкин заявил, что признаком того, что человек попал в секту, является коренное изменение его поведения, а также характера.
Он подчеркнул, что от влюблённости, когда поведение человека тоже сильно изменяется, нахождение в секте отличается именно тем, что в первом случае может измениться поведение, но основные черты характера остаются прежними, а вот во втором случае происходят кардинальные изменения личности.

«Человек резко меняется и в каких-то ситуациях начинает вести себя достаточно неестественно или иррационально. Иногда бывает, что человек меняется тотально, а иногда в каких-то вещах он вроде продолжает себя вести разумно, а в других совершенно утрачивает какой-либо здравый смысл. У него появляется много новых знакомых, он разрывает связи со своим обычным окружением», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Дворкин.

Кроме этого, к признакам попадания в секту специалист отнёс и то, что человек может крайне болезненно относится к любой критике в адрес своего нового увлечения.

Ранее сообщалось, что в 2023 году за помощью из-за никотиновой зависимости обратилось более 16 тысяч человек. Кроме этого, по всей Московской области проводятся профилактические лекции и беседы со школьниками и студентами, а также публикации в СМИ, круглые столы и неформальные встречи.

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