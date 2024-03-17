Ватикан поздравил Владимира Путина с победой на выборах РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Папа Римский Франциск выразил поздравления Владимиру Путину с его избранием в качестве президента Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после общения с понтификом.
По его словам, глава католической церкви рассматривает «Ватикан как международную площадку», которая может выполнять некоторые функции, ранее возлагаемые на ООН.
Напомним, что выборы в России состоялись с 15 по 17 марта.
Ранее Франциск призвал стороны, участвующие в украинском конфликте, поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом он не назвал стороны конфликта напрямую.
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Александр Климов