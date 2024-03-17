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Ватикан поздравил Владимира Путина с победой на выборах РФ

Папа Римский Франциск выразил поздравления Владимиру Путину с победой на выборах
17 марта 2024, 23:12
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Папа Римский Франциск выразил поздравления Владимиру Путину с его избранием в качестве президента Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после общения с понтификом.
По его словам, глава католической церкви рассматривает «Ватикан как международную площадку», которая может выполнять некоторые функции, ранее возлагаемые на ООН.

Напомним, что выборы в России состоялись с 15 по 17 марта.


Ранее Франциск призвал стороны, участвующие в украинском конфликте, поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом он не назвал стороны конфликта напрямую.

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#выборы
#владимир путин
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Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента России в СИЗО Москвы
ОНК: Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента РФ в СИЗО Москвы
17 марта 2024, 23:27

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин в результате голосования на выборах президента РФ набрал 82,6 процента голосов в столичных СИЗО, сообщил ответственный секретарь московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК), член СПЧ РФ Алексей Мельников в Telegram-канале.
Отмечается, что за нынешнего российского лидера голос отдали 5243 человека. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 6,3 процента голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 4,1 процента, а Николай Харитонов от КПРФ – 2,6 процента.

Ранее ЦИК сообщил, что после обработки более 60 процентов протоколов Владимир Путин набирает свыше 87 процентов голосов и тем самым одерживает победу в первом туре.

До этого Папа Римский Франциск поздравил главу государства с победами на выборах президента РФ.

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Более 60 уголовных дел возбудили в ходе выборов президента России
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#выборы
#голосование
#президент
#владимир путин
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Более 60 уголовных дел возбудили в ходе выборов президента России
МВД: на президентских выборах РФ возбудили 61 уголовное дело
17 марта 2024, 23:01

Фото: iStock/7713Photography

За время выборов президента России возбудили свыше 60 уголовных дел, объявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, сообщает ТАСС.
Всего ведомство получило 1,4 тысячи заявлений и сообщений от граждан о правонарушениях и преступлениях на выборах. В результате возбуждено 61 уголовное дело, среди которых преобладают заведомо ложные сообщения об актах терроризма (23) и препятствие осуществлению прав избирателей (21). Также составлено 155 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что в течение заключительного дня голосования на выборах президента Российской Федерации о разных источников поступило 1012 сигналов о потенциальных нарушениях.

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#мвд
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Леонов: свыше 6000 человек проголосовали в местах принудительного содержания Подмосковья
17 марта 2024, 21:52

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

В местах принудительного содержания в Подмосковье проголосовало свыше 6000 человек.
Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член регионального Совета по правам человека, член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов, передает корреспондент «Радио 1».

«У нас 15 марта голосовали военнослужащие, находящиеся на гауптвахте, 16 марта — учреждения в ведении МВД, это ИВС и спецприемники. А сегодня — учреждения ФСИН и медицинские стационары специализированного типа. Всего у нас проголосовало больше 6000 человек», — заявил Леонов.
Он также добавил, что каждый гражданин, находящийся в местах принудительного содержания, сумел при желании проголосовать.

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#мвд
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#человек
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Юденич: всего за выборы в подмосковный СПЧ от жителей поступило 112 обращений
17 марта 2024, 21:41

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

В 2024 году обращений в Совет по правам человека было почти в три раза меньше, чем на избирательной кампании 2018 года. Об этом на заключительном брифинге в Центре общественного наблюдения заявила председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.
По ее словам, всего в этой кампании в подмосковный СПЧ от жителей поступило 112 обращений. В основном, обращения касались технических вопросов: люди не находились в списках или регистрировались на электронное голосование, где сталкивались с проблемами, и затем приходили на участки лично. Большинство обращений разрешены, подчеркнула она.

Также Марина Юденич отметила беспрецедентную явку и активность людей на выборах.

«Цифры назовут, конечно, позже, когда они будут окончательно известны. Но пока мой уже 11-летний опыт наблюдения за выборами позволяет мне визуализировать эти цифры», — добавила Марина Юденич.
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#голосование
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Дмитриева: поступило 1012 сигналов о потенциальных нарушениях
17 марта 2024, 21:35

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

В течение заключительного дня голосования на выборах президента Российской Федерации из разных источников поступило 1012 сигналов о возможных потенциальных нарушениях на участках в Московской области.
Об этом заявила зампред Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева, передает корреспондент «Радио 1».

«Из нашего Центра было сделано 1326 информационно-экспертных звонков, выявлено 352 недочетов в работе, 294 из них удалось оперативно исправить. На горячую линию поступило 115 звонков. Многие из них мы передавали нашим коллегам из „Службы заботы“, благодаря чему удалось довольно быстро решить многие вопросы», — отметила Татьяна Дмитриева.
По ее словам, в воскресенье Центр общественного наблюдения в Одинцове посетили наблюдатели из 29 стран.

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Фаевская: в СИЗО на выборах не было нарушений
17 марта 2024, 21:23

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

Выборы президента России прошли без нарушений даже в СИЗО, заявила уполномоченная по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
«Наша главная задача — чтобы каждый гражданин Московской области мог реализовать свое право голоса. И особое внимание мы, конечно, уделяем людям, которые по тем или иным причинам находятся в таких государственных учреждениях, как СИЗО. Приятно отметить, что нарушений там не было выявлено. Везде висели информационные стенды, была организована доступная среда, — передает слова Фаевской корреспондент «Радио 1».
Также она отметила, посещала Добрый дом «Орехово-Зуевский», Щелковскую больницу, ПФРСИ, Женскую колонию № 1. Замечаний там также не было обнаружено.

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Координатор ЛДПР Калтайс: за все эти три дня выборов особых нарушений не было заметно
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Координатор ЛДПР Калтайс: за все эти три дня выборов особых нарушений не было заметно
17 марта 2024, 20:51

Фото: пресс центра Московской области по выборам

Особых нарушения на выборах в Московской области замечено не было. Об этом корреспонденту «Радио 1» заявил Координатор Московского областного отделения ЛДПР Александр Калтайс.
«Мы три дня объезжали участки в Московской области и за все время особых нарушений не заметили. Сам я голосовал в Химках, на участке была большая явка, что очень приятно. И даже в отдаленных районах — Шаховская, Латышино — мы с коллегами видели, что очень активно идёт народ», — заявил Калтайс.
Он также добавил, что вмешательств экстремистски настроенных граждан также не было за исключением нескольких попыток облить зеленкой урны. Однако депутат выразил уверенность, что подмосковная полиция разберется с каждым из этих случаев.

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Атаковавший воинскую часть в Приднестровье дрон летел со стороны Одессы
17 марта 2024, 18:56

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дрон-камикадзе, который атаковал воинскую часть в Приднестровье, прибыл из Одесской области Украины.
Эту информацию передает агентство Sputnik, ссылаясь на министерство государственной безопасности республики.

Согласно данным ведомства, беспилотный летательный аппарат приблизился с территории около «Клеверного моста», находящегося неподалеку от границы с Одесской областью Украины.

В результате атаки беспилотника на воинскую часть в Тирасполе произошел взрыв. Пострадавший вертолет Ми-8, стоявший на аэродроме, был уничтожен огнем.

Представители министерства государственной безопасности Приднестровья подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранительные органы, и возбуждено уголовное дело.

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Путин распорядился о бесплатном проезде для транспорта с гумпомощью в зону СВО
17 марта 2024, 18:33

Фото: iStock/Halfpoint

Президент России Владимир Путин дал поручение сделать проезд по платным дорогам бесплатным для транспорта, который осуществляет доставку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин поручил правительству России вместе с Министерством обороны, государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“» рассмотреть вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы, где проводится специальная военная операция.

Отмечается, что в случае необходимости правительство должно принять меры по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

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