Ватикан объяснил слова Папы римского Франциска о белом флаге для Украины

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Папа римский Франциск, говоря накануне о «белом флаге для Украины», имел ввиду перемирие, а не капитуляцию Киева. Об этом заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
Папа использовал образ белого флага как призыв к прекращению огня, перемирие, которое может быть достигнуто благодаря смелости переговоров, уточнил официальный представитель Ватикана. Бруни также подчеркнул, что глава Римско-католической церкви привержен идее поиска мира дипломатическими средствами.
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