Ватикан объяснил слова Папы римского Франциска о белом флаге для Украины

Президент США Джозеф Байден в интервью перепутал Ирак и Афганистан с Украиной, заявив, что Штатам «не стоило туда лезть». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это было непросто оговоркой, а подсознательным признанием того, что для всех очевидно — кровавого позора Вашингтона на Украине.