В Верховной раде выразили благодарность моделям OnlyFans

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Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев выразил благодарность моделям OnlyFans за уплату налогов. Об этом сообщает РБК в своём Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что лично знаком с несколькими моделями, которые своевременно выплачивают налоги. Гетманцев отметил, что общается с такими девушками в соцсетях. По его словам, в беседах постоянно поднимается тема бюджета Украины.
Глава комитета Рады отметил, что эротические модели выплачивают крупные суммы в госбюджет, в связи с чем призвал декриминализировать их деятельность. По его словам, взимать с девушек налоги, но не вносить поправки в законодательство – это лицемерие.
Ранее сообщалось, что сотрудники украинских правоохранительных органов потребовали выделение из бюджета страны средства на покупку фотографий с OnlyFans. Это было необходимо для поимки жительницы Киева, зарабатывающей таким образом.
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Глава комитета Рады отметил, что эротические модели выплачивают крупные суммы в госбюджет, в связи с чем призвал декриминализировать их деятельность. По его словам, взимать с девушек налоги, но не вносить поправки в законодательство – это лицемерие.
Ранее сообщалось, что сотрудники украинских правоохранительных органов потребовали выделение из бюджета страны средства на покупку фотографий с OnlyFans. Это было необходимо для поимки жительницы Киева, зарабатывающей таким образом.
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Анастасия Чинкова