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В Верховной раде выразили благодарность моделям OnlyFans

Депутат Рады Гетманцев выразил благодарность моделям OnlyFans за уплату налогов
Фото: iStock/Asian

Фото: iStock/Asian

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев выразил благодарность моделям OnlyFans за уплату налогов. Об этом сообщает РБК в своём Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что лично знаком с несколькими моделями, которые своевременно выплачивают налоги. Гетманцев отметил, что общается с такими девушками в соцсетях. По его словам, в беседах постоянно поднимается тема бюджета Украины.

Глава комитета Рады отметил, что эротические модели выплачивают крупные суммы в госбюджет, в связи с чем призвал декриминализировать их деятельность. По его словам, взимать с девушек налоги, но не вносить поправки в законодательство – это лицемерие.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских правоохранительных органов потребовали выделение из бюджета страны средства на покупку фотографий с OnlyFans. Это было необходимо для поимки жительницы Киева, зарабатывающей таким образом.

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Биллу Гейтсу диагностировали синдром Аспергера, сообщила его дочь
Дочь Билла Гейтса сообщила о диагностированном у отца синдроме Аспергера
01 мая 2025, 18:56

Билл Гейтс (фото: Instagram* @thisisbillgates)

Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что её отцу диагностировали синдром Аспергера – одно из расстройств аутистического спектра.
«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», – отметила она в подкасте.
Однако издание New York Post пишет, что миллиардер ни разу публично не заявлял о таком диагнозе. Лишь в своих мемуарах он писал, что в детстве ему, вероятно, могли диагностировать расстройство аутистического спектра.

Отметим, что ярко выраженным симптомом синдрома Аспергера являются сложности в общении. Люди, страдающие этим заболеванием, испытывают трудности в распознавании чужих эмоций, понимании выражения лиц, интонации и жестов. Их поведение может казаться грубым, а интересы крайне специфическими.

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Россиянам перечислили способы сэкономить на такси в майские праздники
Экономист Беляев рассказал о способах сэкономить на такси в праздники
01 мая 2025, 18:18

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Таксисты всегда повышают цены в праздничные дни, поскольку пользуются повышенным спросом в такие периоды. Однако бывает, что перевозчики поднимают стоимость не по объективным причинам, сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
При этом экономист озвучил несколько способов сэкономить на поездке. Так, например, можно ехать с попутчиками или комбинировать поездку с общественным транспортом.

Также следует учитывать, что в час пик цены выше, чем в обычное время. Однако есть возможность поймать более свободное время и сэкономить.

А вот договариваться с таксистом о снижении стоимости – абсолютно проигрышный вариант, отметил специалист.

«Водители такси – это такая категория людей, которая хоть и строит из себя благотворителей, но сострадания к клиенту у них нет. В такси идут люди со специальным психотипом, которые настроены на зарабатывание денег, причём максимально жёстким способом. Поэтому надеяться, что вы сможете на них воздействовать в индивидуальном порядке, – это совершенно пустые надежды», – предупредил Беляев в беседе с «Татар-информ».
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Французам не достались свежие багеты из-за запрета пекарням работать 1 мая
01 мая 2025, 16:06

Фото: iStock/ sergeyryzhov

Жители Франции остались сегодня без свежих багетов, поскольку пекарням нельзя работать в День труда, сообщил телеканал BFM TV.
Президента Национальной конфедерации пекарен и кондитерских изделий Доминик Анракт обратил внимание, что свежей выпечки в праздничный день не отведали порядка 12 миллионов человек.

«Очевидно, я не считаю это нормальным. Тем более что мы думали, что мы необходимы, как пресса и другие профессии», — выразил свое мнение Доминик Анракт.

Напомним, что во Франции 1 мая является государственным выходным, и в этот день по закону нельзя трудиться большинству людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Телеграм-канале рассказал про трудовую династию региона. В Мытищах живёт семья Бобровник (Кругликовых). Если собрать общий стаж членов династии, то они уже на протяжении 290 лет создают шедевры на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.

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ГД предложила ввести пожизненный бесплатный проезд для родившей в метро россиянки
01 мая 2025, 13:57

Фото: iStock/ Iana Pronicheva

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести пожизненный бесплатный проезд в метро россиянке, которая родила на станции «Чистые пруды», и ее ребенку. Об этом парламентарий объявил в разговоре с агентством РИА Новости.
«Потрясающая история в сердце московского метро. Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро», — обратил внимание парламентарий.

Дмитрий Гусев отметил, что такой подарок позволит новоиспеченной матери и ее малышу вспоминать о дне, когда «подземка стала местом рождения новой жизни».

Со слов депутата, он уже направил такое предложение главе столичного Дептранса Максиму Ликсутову. Еще Гусев признался, что собирается отметить думской наградой ординатора, которая оказалась рядом и приняла роды.

Ранее сообщалось, что создатель «Синего трактора», продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский, направил в суд около двух тысяч исков для защиты своих прав на проект.

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«Месяц ада»: у погибшего от укуса малярийного комара россиянина осталась беременная жена
У погибшего от укуса малярийного комара Ларионова осталась беременная жена
01 мая 2025, 13:36

Владислав и Камилия Ларионовы (фото: Instagram* @vladi_larionov)

Управляющий автосалоном Владислав Ларионов, вернувшийся из Африки, скончался в больнице Ульяновска. Его беременная жена оказалась в сложной ситуации.
Два года назад Камилия вышла замуж за директора автофирмы Владислава. Пара очень любила путешествовать и строила планы на будущее. Супруги приобрели квартиру, автомобиль и начали планировать ребёнка. Однако семейное счастье разбил несчастный случай.

В конце февраля Ларионовы отправились в Танзанию. Во время поездки в Занзибар 35-летнего Владислава укусил малярийный комар. О болезни мужчина узнал лишь после возвращения в Ульяновск.

«Первые симптомы появились, когда они вернулись в Россию. Сначала у него поднялась температура до 39 градусов, всё было как при гриппе. Мы вызвали скорую. Тогда врачи подумали, что у него действительно грипп, забирать не стали», – рассказал брат Камилии Альберт в беседе с KP.ru.
Спустя три-четыре дня состояние Владислава резко ухудшилось. Его госпитализировали, и в течение месяца врачи боролись за его жизнь.

Владислав Ларионов скончался 10 апреля. Это первый смертельный случай от малярии в Ульяновске. Спустя два дня мужчину похоронили. Семья не собиралась афишировать произошедшее, но история просочилась в СМИ.

Теперь же выяснилось, что вдова Владислава беременна. Близкие стараются утешать девушку и помогать ей пережить трагедию без вреда для ребёнка.

К тому же, после смерти мужа на Камилию свалилась ипотека и долги по кредитам. У девушки нет возможности погасить задолженности, поскольку этим всегда занимался Владислав.

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*запрещён в РФ
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