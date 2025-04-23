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В Москве эскортницы обокрали уснувшего бизнесмена

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Москве проститутки напоили и обокрали гендиректора компании «Всё для дома». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предприниматель решил скоротать вечер в компании двух девушек в сауне. После этого он привёз их домой, где накрыл стол. Компания выпила, и мужчина уснул, а проснулся уже в одиночестве и без телефона. Бизнесмен набрал свой номер с другого телефона – ему ответила одна из эскортниц. Девушка начала заявлять, что по ошибке схватила его телефон и теперь готова приехать и вернуть его. Также она уточнила, что они со второй девушкой пробыли у него всего 15 минут, после чего просто ушли.

Однако позже мужчина заметил, что абсолютно все его счета оказались обчищены. Бизнесмен убеждён, что одна из девушек подсмотрела пароль к его банковскому приложению, пока они были в сауне, после чего подсыпала ему что-то в бокал. К тому, выяснилось, что у мужчины стоял один пин-код на все банковские сервисы.

В результате, мужчина лишился 1,3 миллиона рублей. А девушек теперь разыскивает полиция.

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В Севастополе столкнулись автобус с детьми и легковой автомобиль, есть пострадавшие
В Севастополе восемь детей пострадали в ДТП с автобусом
23 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/ Svetlana Dyachkova

В Севастополе автобус Scania, который перевозил несовершеннолетних, столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП госпитализировали восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по региону в Телеграм-канале.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гоголя в 12:50.

Предварительно, 53-летний водитель автобуса с детьми неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной машиной.

«От удара легковушку откинуло на двигавшуюся впереди нее машину BMW», — отмечалось в сообщении.

В итоге восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выполняют регулировочные действия. Отмечалось, что еще выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее выяснилось, что причиной возникшего пожара в Москва-Сити стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.

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#автобус
#дети
#севастополь
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Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе
Старшая дочь Байру рассказала, что подвергалась избиениям в католической школе
23 апреля 2025, 15:58

Фото: iStock/tupungato

Старшая дочь премьер-министра Франции Франсуа Байру, Элен Перлан, в интервью изданию Paris Match рассказала о том, что подвергалась физическому насилию в элитной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам.
В связи с этими обвинениями ее отец будет допрошен в мае в рамках расследования о сокрытии случаев сексуального насилия в этой школе, где он ранее занимал пост председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи.

Элен описала инцидент, когда один из сотрудников школы, Лартиге, жестоко избил ее. Она также отметила, что атмосфера в учебном заведении напоминала «секту», где на учеников оказывалось психологическое давление. Перлан подчеркнула, что никогда не делилась своими переживаниями с отцом.

Три взрыва прогремели в Москва-Сити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школы
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#девочка
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Названа причина взрывов в Москва-Сити
Причиной взрыва в Москва-Сити стало возгорание автомобиля на парковке ТЦ Афимолл
23 апреля 2025, 15:50

Фото: iStock/DmyTo

На территории Москва-Сити горит автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.
Ранее сообщалось, что в столичном комплексе прогремели три взрыва, после чего вспыхнул сильный пожар.

Выяснилось, что причиной возникшего пожара стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.

Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работают экстренные службы. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.

Оперативные службы уточнили, что возгоранию автомобиля предшествовал взрыв.

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#машина
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В России могила бойца СВО воспламенилась из-за оставленного предмета
Под Саратовом могила участника СВО загорелась из-за оставленной на ней рюмки
23 апреля 2025, 15:39

Фото: iStock/dragana991

В Саратовской области произошел курьезный инцидент: могила участника специальной военной операции загорелась, и это событие вызвало широкий резонанс. Как сообщает издание «СарИнформ», источник в правоохранительных органах отметил, что возгорание не было преднамеренным.
Все началось с того, что жительница города Ртищево обнаружила следы горения на могиле своего покойного мужа, который участвовал в СВО, и немедленно сообщила об этом в полицию.

После проведения проверки выяснилось, что причиной пожара стала оставленная рядом с надгробием рюмка с водой. Она, как оказалось, сыграла роль линзы, пропуская солнечные лучи и вызывая возгорание. Эта версия была подтверждена и местной администрацией, подчеркивая, что трагедия произошла по чистой случайности.

Ранее сообщалось, что женщина «воскресла» на собственных похоронах в Майорке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Три взрыва прогремели в Москва-Сити
23 апреля 2025, 15:38

Фото: iStock/DedMityay

Три взрыва прогремели в комплексе Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас на территории столичного комплекса наблюдается сильный пожар. К месту происшествия направляются экстренные службы.


По данным РИА Новости, задымление произошло рядом с Национальным центром «Россия», куда уже подъехала скорая помощь.

Причины произошедшего выясняются. Очевидцы наблюдают клубы густого чёрного дыма, поднимающегося со стороны торгового центра «Афимолл», находящегося внутри комплекса.

Сообщений о пострадавших и повреждениях построек не поступало.

По данным на 15:50, сотрудники МЧС России производят тушение пожара, причиной которого стал взрыв автомобиля на подземной парковке.

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