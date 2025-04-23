В Москве эскортницы обокрали уснувшего бизнесмена

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В Москве проститутки напоили и обокрали гендиректора компании «Всё для дома». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предприниматель решил скоротать вечер в компании двух девушек в сауне. После этого он привёз их домой, где накрыл стол. Компания выпила, и мужчина уснул, а проснулся уже в одиночестве и без телефона. Бизнесмен набрал свой номер с другого телефона – ему ответила одна из эскортниц. Девушка начала заявлять, что по ошибке схватила его телефон и теперь готова приехать и вернуть его. Также она уточнила, что они со второй девушкой пробыли у него всего 15 минут, после чего просто ушли.
Однако позже мужчина заметил, что абсолютно все его счета оказались обчищены. Бизнесмен убеждён, что одна из девушек подсмотрела пароль к его банковскому приложению, пока они были в сауне, после чего подсыпала ему что-то в бокал. К тому, выяснилось, что у мужчины стоял один пин-код на все банковские сервисы.
В результате, мужчина лишился 1,3 миллиона рублей. А девушек теперь разыскивает полиция.
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Однако позже мужчина заметил, что абсолютно все его счета оказались обчищены. Бизнесмен убеждён, что одна из девушек подсмотрела пароль к его банковскому приложению, пока они были в сауне, после чего подсыпала ему что-то в бокал. К тому, выяснилось, что у мужчины стоял один пин-код на все банковские сервисы.
В результате, мужчина лишился 1,3 миллиона рублей. А девушек теперь разыскивает полиция.
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Анастасия Чинкова