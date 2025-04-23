В Москве эскортницы обокрали уснувшего бизнесмена

В Севастополе автобус Scania, который перевозил несовершеннолетних, столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП госпитализировали восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по региону в Телеграм-канале.