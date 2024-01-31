В Видном врачи выходили новорожденного ребенка весом 900 грамм

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 100 дней врачи Видновского перинатального центра выхаживали новорожденного весом 900 грамм. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В связи с отслойкой плаценты на 26 неделе беременности у 38-летней женщины после экстренного кесарева сечения на свет появился малыш весом 900 г и ростом 32 см. Первый месяц после рождения он находился в реанимации под тщательным наблюдением у врачей.
Стоит отметить, что после 112 дней в больнице новорожденный подрос до 48 см и стал весить почти 4 кг. Кроме этого, из-за появления на свет раньше срока ребенок до трех лет будет посещать плановую диагностику.
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«Состояние ребёнка на момент рождения было тяжёлое. Достаточно долго сохранялась кислородная зависимость, мальчик длительно находился на зондовом питании. На данный момент состояние полностью стабилизировалось», — поделился врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.
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Мира Полтева