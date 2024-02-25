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В Волгоградской области мужчина отрезал голову сожительнице

25 февраля 2024, 16:02
Фото: iStock/rootstocks

Фото: iStock/rootstocks

22 февраля в селе Лозном Волгоградской области произошло жестокое убийство, унесшее жизнь 38-летней женщины. Трагедия разыгралась в доме, где женщина вместе со своим сожителем были в гостях,сообщает пресс-служба регионального СК России.
По предварительным данным, хозяева дома и собутыльники покинули гостей наедине, чтобы самим уйти отдыхать. Вскоре после этого мужчина, вернувшись в состоянии опьянения, начал ссориться со своей сожительницей. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина нанёс женщине несколько смертельных ударов по шее. Затем преступник совершил особо хладнокровный и шокирующий акт: он отрезал женщине голову.

Хозяева дома, проснувшись от возникшего шума, обнаружили кровавую картину и немедленно вызвали правоохранительные органы. Убийца был задержан на месте преступления.


В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее уже имел судимость за особо тяжкое преступление. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

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#преступление
#мужчина
#убийство
#следственный комитет
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На Украине хотят возобновить авиасообщение
Министр инфраструктуры Украины Кубраков: ведутся переговоры об авиасообщении
25 февраля 2024, 16:32

Фото: iStock/frentusha

Украина ведёт переговоры с США и Евросоюзом об открытии воздушного пространства. Об этом сообщил министр инфраструктуры государства Александр Кубраков в ходе выступления на форуме «Украина. Год 2024».
Он отметил, что официальные заявления об открытии воздушного пространства Украины для гражданских самолётов будут направлены в американские и европейские регуляторы уже в ближайшее время.

Кубраков не стал называть сроки возобновления авиасообщения из соображений безопасности. Но подчеркнул, что все детали будут известны после получения ответа на запрос от западных союзников.

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#авиасообщение
#сша
#евросоюз
#переговоры
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Бывший депутат городской думы Екатеринбурга после убийства отправился в СВО
25 февраля 2024, 15:29

Фото: iStock/Nastco

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга, осужденный за убийство пенсионерки Ольги Ледовской, отправился на СВО из мест заключения.
В интернете появилось видео, на котором Олег Кинёв, боец штурмового отряда «Шторм Z» Минобороны РФ, рассказывает о письмах, полученных им от детей, написанных «с любовью». Оказалось, что уехал в зону СВО бывший депутат городской думы не случайно. Об этом пишет издание Е1.

В 2014 году 80-летняя пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к Евгению Ройзману (признан иноагентом РФ) с просьбой о помощи в устройстве в дом «Ветеран». Ольга Ледовская, которая жила одна и не имела родственников просила поселить её в дом престарелых, поскольку в квартире проживает одна и ухаживать за ней некому.

Евгений Ройзман, решив помочь старушке, поручил этот вопрос Олегу Кинёву. Однако Кинёв несколько раз отправлял Ольгу Ледовскую восвояси. После очередного личного обращения пожилой женщины, он предложил подвезти ее до дома. Больше пенсионерку никто не видел. Вскоре после этого, на депутата Кинёва пришла анонимка, где утверждалось, что он использует автомобиль, который числится в угоне.

Евгений Ройзман, озадаченный происходящим, начал подозревать Олега Кинёва в преступных действиях, включая убийство и присвоение квартиры пенсионерки. В итоге, Ройзман обратился в полицию, чтобы разобраться в этой ситуации. Следователи начали расследование, и вскоре у них появился основной подозреваемый.

В 2014 году Олег Кинёв, его сообщник Сергей Чуваков и безработный молодой человек из Новоуральска были арестованы по подозрению в убийстве. Задержанные признали свою вину, а исполнитель преступления показал место, где было утоплено расчлененное тело пенсионерки.

В 2023 году депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников, Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который освобождает от уголовной ответственности лиц, отправившихся на специальную военную операцию.

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#убийство
#пенсионерка
#расследование
#сво
#екатеринбург
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Шри-Ланка проведёт расследование из-за непродления виз россиянам
25 февраля 2024, 14:18

Фото: iStock/FTiare

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование после заявления генерального комиссара миграционной службы Харша Илукпития о прекращении продления долгосрочных виз гражданам России и Украины. Об этом сообщает местное издание Ada Derana.
Отмечается, что правительство государства официально не принимало решения об отмене продления виз.

Ранее сообщалось, что россиян и украинцев обязали покинуть Шри-Ланку в ближайшие две недели, до 7 марта, в связи с тем, что их долгосрочные визы не будут продлены.

Затем выяснилось, что департамент иммиграции и миграции выдал уведомление туристам без предварительного согласования его с правительством.

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#россияне
#визы
#шри-ланка
#туризм
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Госдума: Иностранные игрушки не должны закупать в детские сады
25 февраля 2024, 13:10

Фото: iStock/vejaa

Депутат Госдумы Мария Бутина выразила обеспокоенность закупками иностранных игрушек для детских садов в рамках государственного заказа. Она считает, что такие игрушки могут содержать нежелательные элементы или пропаганду, которая не соответствует российским ценностям, пишет ТАСС.
По мнению Бутиной, родители имеют право покупать своим детям любые игрушки, которые им нравятся. Однако государство не должно закупать игрушки, которые могут нанести вред детям или противоречить российским законам и традициям.

Бутина считает, что необходимо доработать ГОСТ для детских игрушек, чтобы обеспечить их безопасность и соответствие российским ценностям. Она также предложила создать специальный орган, который будет контролировать качество и безопасность игрушек, поступающих в детские сады.

В последнее время все больше внимания уделяется качеству и безопасности игрушек, которые продаются в России. В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за оборотом детских товаров. В 2021 году Роспотребнадзор проверил более 100 тыс. детских товаров. В результате проверок было выявлено более 7 тыс. нарушений. Наиболее распростран`нными нарушениями были: несоответствие игрушек требованиям ГОСТа, наличие в игрушках вредных веществ, неправильная маркировка игрушек.

Роспотребнадзор также выявил ряд иностранных игрушек, которые содержали элементы пропаганды насилия или нетрадиционных сексуальных отношений. Такие игрушки были запрещены к продаже в России.

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#роспотребнадзор
#госдума
#качество
#игрушки
#безопасность
#товары
#детские сады
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Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 марта
Экономист Финогенова: с 1 марта повысят пенсии россиянам старше 80 лет
25 февраля 2024, 11:51

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, ожидает повышение пенсий с 1 марта. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Отмечается, что этой категории граждан выплаты будут увеличены в два раза.

Однако пенсионеры, которым до достижения 80 лет была поставлена инвалидность первой группы, не могут рассчитывать на увеличение выплат.

По словам Финогеновой, доплата устанавливается единоразово по двум признакам: по возрасту или по по группе инвалидности. В обоих случаях она составит 8 134,9 рубля.

При этом массовой индексации пенсионных выплат с 1 марта не ожидается, добавила экономист. Индексация страховых пенсий была произведена 1 января, а социальные пенсии проиндексируют 1 апреля.

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#пенсия
#россия
#россияне
#пенсионеры
#экономика
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Эксперты: полностью избавиться от пластика в упаковке не удастся никогда
Эксперты РИА Новости: невозможно избавиться от пластика в упаковке продуктов
25 февраля 2024, 11:33

Фото: iStock/yanik88

Полностью избавиться от пластика в упаковке продуктов невозможно. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.
Активно распространяется информация о содержании наночастиц микропластика в организмах животных. Учёные по всему миру проводят исследования, которые направлены на выявление этих частиц, их анализ и поиск решения проблемы.

Полностью избавиться от пластика в упаковке невозможно, однако важно найти технологии для создания биоразлагаемых пластмассовых тар, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

При этом изготовление такого «безопасного» пластика крайне удорожает стоимость конечного продукта. Однако существуют технологии применения кукурузы и картофеля, как основного материала для таких контейнеров, рассказала доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Анна Цветкова.

При этом эксперты убеждены, что в настоящее время экологичность упаковки используется исключительно в целях маркетинга.

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#пластик
#продукты
#экология
#безопасность
#природа
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В Общественной палате Подмосковья рассказали про роль общественного наблюдателя
25 февраля 2024, 09:37

Фото: МИСК МО

В марте 2024 года в России состоятся восьмые по счету выборы главы государства. Россияне смогут отдать свой голос за будущего президента России в избирательных участках или поучаствовать в голосовании дистанционно. Некоторые избиратели смогут проголосовать досрочно, посетив ближайший избирательный участок. Предварительно проголосовать можно будет, в том числе за рубежом.

Заместитель председателя общественной палаты Подмосковья, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева в эфире «Радио 1» рассказала, в чем заключается роль общественно наблюдателя.

«Она качественно не отличается от роли наблюдателя в принципе. Это совершеннолетний человек, который не является представителем органов власти, выборных должностей, дееспособный. Что касается общественного наблюдения, это человек, который прошел соответствующую подготовку, получил знания, подтвердил свою квалификацию, получил направление от Общественной палаты Московской области, закрепился за участком. Это человек, который имеет право находиться на участке на протяжении всего непрерывного цикла голосования и наблюдать за подсчетом голосов, заполнением итоговых протоколов и так далее», — пояснила Дмитриева.
Она добавила, что это — глобальный шаг навстречу гражданскому обществу, так как в ОП с 2018 года приходят люди, которые вовлечены, например, в выборную повестку, а бывают те, которые испытывают какое-то определенное недоверие. Такие люди приходят и заявляют, что хотят видеть своими глазами весь цикл процесса голосования. Благодаря такому инструменту, такой площадке, эта возможность появилась.

«И вот с 2018 года к нам приходят люди, которые говорят, мы хотим видеть собственными глазами весь цикл этого процесса. И благодаря вот такому инструменту, такой площадке, такая возможность появилась. Мы этому очень рады», — поделилась зампред подмосковной Общественной палаты.
Она также рассказала, что обучение наблюдателей завершено. Оно проходило во всех муниципальных образованиях Московской области. Дмитриева отметила, что в Подмосковье наибольшее количество избирательных участков по России за счет большой и плотнонаселенной территории.

Напомним, основное голосование на выборах президента России пройдет в этом году с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 часов вечера по местному времени. В эти же дни можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования. Дистанционное голосование будет доступно в 29 регионах страны.

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Жители Харькова массово избавляются от жилья
«Страна.ua»: жители Харькова массово распродают жильё со скидкой 50%
25 февраля 2024, 08:16

Фото: iStock/Inna Dodor

Жители Харькова начали в срочном порядке распродавать свои квартиры, в связи с решением переехать в другой регион Украины или за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что в городе произошло значительное падение цен на недвижимость. Люди готовы продать своё жильё с 50%-ой скидкой.

Покинувшая Украину риелтор, чьё агентство продолжает работать в Харькове, рассказала изданию, что подобного кризиса на рынке недвижимости в городе ещё никогда не фиксировалось.

Она рассказала, что по таким ценам жильё продают те граждане Украины, которые твёрдо решили больше не возвращаться в Харьков.

А покупателями столь дешёвой недвижимости становятся жители пригорода и области, которые «мигрируют» в Харьков.

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#харьков
#недвижимость
#продажа
#жители
#украина
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В Запорожской области рассказали о выселении людей, не поддерживающих СВО
Балицкий: в Запорожской области не поддерживающих СВО выселяли на Украину
25 февраля 2024, 08:00

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Жителей Запорожской области, не поддерживающих проведение спецоперации и политику России, выселяли на Украину. Об этом в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
Он пояснил, что выселить пришлось несколько семей, которые не поддерживали СВО, оскорбляли президента России, а также флаг и гимн государства.

Балицкий подчеркнул, что были и такие люди, которых пришлось выселять принудительно, поскольку переубедить их оказалось невозможно.

Также губернатор рассказал, что были случаи возникновения угрозы для жизни несогласных. Так, например, с ними могли расправиться соседи, а в самом начале СВО фиксировались самосуды.

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