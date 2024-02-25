В Волгоградской области мужчина отрезал голову сожительнице

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22 февраля в селе Лозном Волгоградской области произошло жестокое убийство, унесшее жизнь 38-летней женщины. Трагедия разыгралась в доме, где женщина вместе со своим сожителем были в гостях,сообщает пресс-служба регионального СК России.
По предварительным данным, хозяева дома и собутыльники покинули гостей наедине, чтобы самим уйти отдыхать. Вскоре после этого мужчина, вернувшись в состоянии опьянения, начал ссориться со своей сожительницей. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина нанёс женщине несколько смертельных ударов по шее. Затем преступник совершил особо хладнокровный и шокирующий акт: он отрезал женщине голову.
Хозяева дома, проснувшись от возникшего шума, обнаружили кровавую картину и немедленно вызвали правоохранительные органы. Убийца был задержан на месте преступления.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее уже имел судимость за особо тяжкое преступление. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.
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Сергей Калугин