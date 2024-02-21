Мужчина заметил на улице супругу с любовником и изрубил ее мачете

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В Индии таксист изрубил супруга мачете после того, как заметил ее на улице с любовником. Об этом сообщает News9Live.
37-летний Муджиб из Бангалора и 28-летняя Нигяр были женаты 6 лет. Мужчина работал водителем такси, а женщина была диспетчером в этом же таксопарке. Пара часто ругались и последние 6 месяцев не жили вместе, но о разводе не говорили.
Нигяр ушла из дома после того как Муджиб заподозрил ее в романтической связи с неким Салимом. Он просил жену уйти с работы и вернуться домой, но она не хотела этого делать. В понедельник, 19 февраля, индиец увидел, как его супруга гуляет по улице с предполагаемым новым возлюбленным. Тогда он взял мачете и накинулся на супруга со спины, совершив несколько ударов.
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Алина Юрчак