Мужчина обезглавил супругу из-за чая на глазах у сына

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В Индии мужчина отрубил голову своей супруге из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый чай. Об этом сообщает портал News9Live.
Между супругами часто происходили конфликты из-за чрезмерного пристрастия мужчины к чаю. Жена настаивала, что напиток вреден для здоровья в больших количествах, но ее муж с ней не соглашался.
Во вторник утром мужчина вновь потребовал от жены принести ему чашку его любимого чая, но она отказала ему. В результате между супругами произошла ссора. В какой-то момент мужчина схватил меч и отрубил 50-летней жене голову. Всё произошло на глазах у одного из сыновей пары.
Преступника в настоящее время разыскивает полиция. После убийства жены он скрылся в неизвестном направлении.
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Во вторник утром мужчина вновь потребовал от жены принести ему чашку его любимого чая, но она отказала ему. В результате между супругами произошла ссора. В какой-то момент мужчина схватил меч и отрубил 50-летней жене голову. Всё произошло на глазах у одного из сыновей пары.
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Анастасия Крестьянова