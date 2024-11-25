В Волоколамске прошла патриотическая акция в честь 83-годовщины подвига кубанских казаков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск
У поклонного креста недалеко от деревни Федюково на 97-м километре Волоколамского шоссе прошла церемония памяти Героев, которые отдали свои жизни в оборонительных сражениях осенью 1941 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На ней присутствовали казаки Кубанского и Центрального казачьих войск, студенты Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), кадеты Рузского казачьего кадетского корпуса и юнармейцы из Москвы.
83 года назад казаки 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка под командованием генерала Льва Михайловича Доватора ценой своих жизней на один день остановили колонну немецких танков.
Без поддержки тяжёлой техники, имея только несколько ручных пулемётов, кинжалов, шашек и бутылок с зажигательной смесью, казаки защищались. Ни один из них не отступил и не сдался в плен.
Участники церемонии прочитали заупокойную литию о погибших воинах, возложили цветы и венки к поклонному кресту.
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83 года назад казаки 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка под командованием генерала Льва Михайловича Доватора ценой своих жизней на один день остановили колонну немецких танков.
«Наш долг всегда помнить о событиях той страшной войны и передать эту память потомкам, чтобы и дети наши, и внуки, и правнуки никогда не забыли тех героев, что сложили свои головы здесь, на Волоколамской земле, во имя мирного будущего», — отметил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.
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Дайана Хусинова